Глава комитета Рады по вопросам энергетики Герус сообщил о намерении Украины создать сеть мини-электростанций

На Украине создадут сеть мини-электростанций, которые должны располагаться рядом с непосредственными потребителями, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Герус заявил, что в Украине хотят построить много небольших электростанций поблизости от городов, чтобы подавать электроэнергию «на объекты критической инфраструктуры, водоканалы и теплооблэнерго и другие объекты», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, такие мини-электростанции станут «необходимым резервом в системе». Их планируется рассредоточить «в разных точках» по всей украинской территории. Украинские власти полагают, что такую сеть окажется «сложно вывести из строя» обстрелами. Это позволит диверсифицировать энергосистему и создать «разделенную генерацию, приближенную к конечному потребителю». Власти Украины собираются заниматься данным вопросом следующие пару месяцев.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, заявил, что «отключения продолжаются», вечером в понедельник в Украине без электричества были около 9 млн человек.

В ноябре Зеленский похвастался тем, что Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев. По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством.

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