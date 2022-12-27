 

Глава комитета Рады по вопросам энергетики Герус сообщил о намерении Украины создать сеть мини-электростанций

27.12.2022, 4:10, Новости дня
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На Украине создадут сеть мини-электростанций, которые должны располагаться рядом с непосредственными потребителями, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Герус заявил, что в Украине хотят построить много небольших электростанций поблизости от городов, чтобы подавать электроэнергию «на объекты критической инфраструктуры, водоканалы и теплооблэнерго и другие объекты», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, такие мини-электростанции станут «необходимым резервом в системе». Их планируется рассредоточить «в разных точках» по всей украинской территории. Украинские власти полагают, что такую сеть окажется «сложно вывести из строя» обстрелами. Это позволит диверсифицировать энергосистему и создать «разделенную генерацию, приближенную к конечному потребителю». Власти Украины собираются заниматься данным вопросом следующие пару месяцев.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, заявил, что «отключения продолжаются», вечером в понедельник в Украине без электричества были около 9 млн человек.

В ноябре Зеленский похвастался тем, что Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев. По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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