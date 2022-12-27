Al Mayadeen – Эрдоган заявил, что Запад лишь провоцирует конфликт на Украине

Запад лишь совершает провокации и не прилагает усилий, чтобы выступать в качестве посредника в украинско-российском конфликте, — об этом, как пишет Al Mayadeen, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он также отметил, что Турция активно участвует в реализации «зерновой сделки», при этом почти половина зерна идёт в Европу.



AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад только провоцирует конфликт на Украине, не выступая при этом посредником, пишет Al Mayadeen.



«К сожалению, Запад лишь совершал провокации и не приложил усилий, чтобы быть посредником в украинско-российском конфликте», — заявил Эрдоган во время мероприятия в провинции Эрзурум.

При этом он напомнил о том, что Турция успешно занималась реализацией Черноморской зерновой инициативы после заключения «зерновой сделки» между конфликтующими сторонами.

«Мы, Турция, в 2022 году взяли на себя эту роль посредника и начали обеспечивать работу Черноморского зернового коридора», — добавил он.

Эрдоган также отметил, что Турцией было получено 16% экспортируемого зерна, африканскими странами — 14%, а Европа получила 44% экспорта.

Турецкий лидер также заявил, что Анкара будет использовать российское зерно для производства муки, которую она вместе с Россией и ООН будет бесплатно поставлять в нуждающиеся африканские страны. Таким образом Эрдоган отреагировал на предложение, сделанное ранее президентом РФ Владимиром Путиным, о бесплатных поставках в бедные и развивающиеся страны зерна и удобрений.