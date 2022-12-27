 

Мнение: Ногу свело и оторвало

27.12.2022, 3:00, Разное
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Решил все-таки посмотреть этот клип Максима Покровского, о котором мне за неделю через телеграм-каналы, блоги и прочие соцсети все уши прожужжали! Причем одни хвалят, другие стоят на ушах от злости (не всегда линия четко проходит через нормальных людей и зет-соопчество, тут всё сложней). Я не рвался особо, потому что от Макса ничего чересчур выдающегося не ждал, признаться. Но, с другой стороны – клип с такими артистами, Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов! Любопытно.

Ну и что скажу – неплохая песня. По крайней мере – на правильную тему. В принципе, смысла нет – все равно что в стаю одичалых идти проповедовать о милосердии: смело, но глупо. В России слушать не будут. Да и ребята все ж через клип обращаются – поэтому, бог даст, не сожрут.

Источник: Размышления вольного социолога


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