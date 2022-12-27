 

Путин поздравил МЧС с Днем спасателя и поблагодарил за работу в новых регионах России

27.12.2022, 2:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава российского государства Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС РФ с профессиональным праздником – Днем спасателя, а также поблагодарил сотрудников ведомства за работу в новых регионах России.

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что работа спасателей «сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском», но сотрудники МЧС «демонстрируют хорошую подготовку, решительность, мужество». 

Он призвал не только улучшать профессиональные навыки, но и эффективно использовать современную технику, в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Президент отметил, что по данным направлениям уже ведется системная работа.

Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за вклад в обеспечение безопасности жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будь то доставка гумпомощи, разминирование или восстановительные работы.

Путин выразил уверенность, что сотрудники МЧС будут четко и грамотно, а при необходимости – самоотверженно и бесстрашно, выполнять задачи, которые стоят перед ними. Президент пожелал им и их близким «успехов, здоровья и всего самого доброго».

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Insider – американский спецназ тренируют по сценарию конфликта с Россией от Прибалтики до Украины

23.07.21 / Ателье Mugen поработало над моделью Honda Civic Type R

30.11.20 / “Невидимое кольцо сжимало шею”. Огневич рассказала, как лечила COVID-19

14.05.21 / Продажи кроссовера Toyota Crown Kluger начнутся в июле 2021 года

25.01.22 / Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут

22.03.21 / МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов

05.02.21 / Меркель рассказала о расхождениях Запада по «Северному потоку – 2»

15.11.20 / На выборах мэра Одессы побеждает Труханов – экзит-полл

11.10.21 / Полиция Дубая сообщила о пресечении контрабанды чистого кокаина общей стоимостью $136 млн, наркотики изъяли

17.10.20 / Лоукостер «Победа» закупит тренажеры для улыбок стюардесс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика