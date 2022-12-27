Путин поздравил МЧС с Днем спасателя и поблагодарил за работу в новых регионах России

Глава российского государства Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС РФ с профессиональным праздником – Днем спасателя, а также поблагодарил сотрудников ведомства за работу в новых регионах России.

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что работа спасателей «сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском», но сотрудники МЧС «демонстрируют хорошую подготовку, решительность, мужество».

Он призвал не только улучшать профессиональные навыки, но и эффективно использовать современную технику, в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Президент отметил, что по данным направлениям уже ведется системная работа.

Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за вклад в обеспечение безопасности жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будь то доставка гумпомощи, разминирование или восстановительные работы.

Путин выразил уверенность, что сотрудники МЧС будут четко и грамотно, а при необходимости – самоотверженно и бесстрашно, выполнять задачи, которые стоят перед ними. Президент пожелал им и их близким «успехов, здоровья и всего самого доброго».

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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