Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год

Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.

«Epic thread!» – сообщил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.

Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатов, которые после войны будут республиканскими.

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