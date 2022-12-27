 

Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год

27.12.2022, 2:45, Новости дня
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Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.

«Epic thread!» – сообщил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.

Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатов, которые после войны будут республиканскими.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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