Тётя-подлиза – Личное мнение

Ксенька Собчак изо всех сил показывает народу свой дом за миллионы, но помимо дела, не забывает о главном — о муже своём, о Костике!

Вот, расцветает тётя-подлиза, эта комната — для дочки моего ненаглядного!



Фото: Соцсети

Ну и показывает такую комнату — я бы в такой жить не смогла. За окном, говорит Ксения, лес и белки.

Ксения расплывается сладкой патокой: делала комнату с огромной любовью! Ты чувствуешь, Ань?

Ань — это дочка Константина от первого брака. Старается Ксения, чтобы муж был доволен такой доброй мачехой!

Вот книги, говорит Собчак — Маяковский, Лесков и Лермонтов. Читай — не хочу, ведь у тебя такой талантливый папа.

Нет, зайки, я не утрирую. Это всё — цитаты. Вот этот вот пломбир слов Ксения выдавила из себя.

Зачем?

Ну надо же угодить мужу, чтобы не развёлся. Я не только понимающая жена, надёжный спутник по жизни, но и старшая подружка для твоей дочери. Я строю дом, как семейное гнездо — и для тебя, и для всех, кто важен тебе.

Тётя-подлиза старается. Действительно, комнатку соорудила для дочки мужа. Рада тётя, что они все вместе тут ка-а-ак заживут!

Но налицо недоработка — а как же комната для бывшей жены Константина? С ней тоже нужно дружить, чтобы все были рады!

Не очень умна всё-таки Ксения. Поверхностная баба без глубины. До такой простой вещи, как именная комната для бывшей супруги мужа, она не додумалась. Что это за дружба такая, если бывшую жену не ждут с почётом в гости? В гостевой, что ли, надумали бывшую жену класть спать?

Кого хотела провести тётя-подлиза, мне совершенно понятно. Равно как понятно, что и Константин не дурак. Смотрит он на старания тёти-подлизы и видит, что она совсем потеряла хватку. А значит, зачем ему такая жена?

Зря стараешься, Собчак, короче. А ваш дом открыт для бывшей семьи мужа?

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