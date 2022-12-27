Тётя-подлиза – Личное мнение
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Ксенька Собчак изо всех сил показывает народу свой дом за миллионы, но помимо дела, не забывает о главном — о муже своём, о Костике!
Вот, расцветает тётя-подлиза, эта комната — для дочки моего ненаглядного!
Фото: Соцсети
Ну и показывает такую комнату — я бы в такой жить не смогла. За окном, говорит Ксения, лес и белки.
Ксения расплывается сладкой патокой: делала комнату с огромной любовью! Ты чувствуешь, Ань?
Ань — это дочка Константина от первого брака. Старается Ксения, чтобы муж был доволен такой доброй мачехой!
Вот книги, говорит Собчак — Маяковский, Лесков и Лермонтов. Читай — не хочу, ведь у тебя такой талантливый папа.
Нет, зайки, я не утрирую. Это всё — цитаты. Вот этот вот пломбир слов Ксения выдавила из себя.
Зачем?
Ну надо же угодить мужу, чтобы не развёлся. Я не только понимающая жена, надёжный спутник по жизни, но и старшая подружка для твоей дочери. Я строю дом, как семейное гнездо — и для тебя, и для всех, кто важен тебе.
Тётя-подлиза старается. Действительно, комнатку соорудила для дочки мужа. Рада тётя, что они все вместе тут ка-а-ак заживут!
Но налицо недоработка — а как же комната для бывшей жены Константина? С ней тоже нужно дружить, чтобы все были рады!
Не очень умна всё-таки Ксения. Поверхностная баба без глубины. До такой простой вещи, как именная комната для бывшей супруги мужа, она не додумалась. Что это за дружба такая, если бывшую жену не ждут с почётом в гости? В гостевой, что ли, надумали бывшую жену класть спать?
Кого хотела провести тётя-подлиза, мне совершенно понятно. Равно как понятно, что и Константин не дурак. Смотрит он на старания тёти-подлизы и видит, что она совсем потеряла хватку. А значит, зачем ему такая жена?
Зря стараешься, Собчак, короче. А ваш дом открыт для бывшей семьи мужа?
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Источник: Лена Миро
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