RP – в борьбе за влияние Европа бросает вызов США — и это не может не беспокоить Польшу

Украинский конфликт значительно снизил шансы Германии на установление многополярного мира при помощи ЕС. Сейчас она всеми силами пытается не допустить появления двуполярной модели в лице Вашингтона и Пекина, пишет польский политолог Томаш Гжегож Гроссе в статье для Rzeczpospolita. Он не исключает, что в результате будет положен конец враждебности между Парижем и Берлином, которые будут сообща противостоять США.



AP

После падения Берлинской стены главным направлением немецкой стратегии стало создание сильного европейского полюса с центром в лице объединённой Германии, которая стоит на страже многополярного мира и своей позиции, пишет в Rzeczpospolita профессор и политолог Томаш Гжегож Гроссе.

В своей статье он объясняет, что развитие европейской интеграции, а следовательно, превращение Берлина в центр геоэкономического притяжения для Центральной Европы, Северной Европы и Нидерландов, а также балканских стран, легло в основу этой стратегии. Сильнейшая позиция Германии в Европе и значение ЕС в мире были напрямую связаны с доступом к российскому сырью, к рынку сбыта и дешёвой рабочей силы Центральной Европы. Очередными важными звеньями должны были стать экономический обмен с Китаем и экспорт в США, перечисляет он.

«С течением времени торговая мощь Германии отражалась на увеличении её геополитического потенциала. Надёжность Германии среди её союзников, особенно в ЕС и США, была его основой», — подчёркивает Томаш Гжегож Гроссе. «Наихудшим сценарием для Берлина стал бы возврат к двуполярной системе, то есть в сегодняшних реалиях к двум противостоящим блокам: американскому и китайскому. Это значило бы снижение позиции Германии на международной арене», — объясняет он.

По его мнению, именно поэтому сменявшие друг друга правительства Германии активно поддержали идею стратегической автономии в ЕС, задача которой, в первую очередь, заключалась в создании независимости от Вашингтона. Одновременно Берлин заботился о хороших отношениях с Китаем, особенно на экономическом уровне. В свою очередь, тесное сотрудничество между Германией и Россией лишь процветало, напоминает автор.

Однако, по его оценкам, конфликт на Украине во многом помешал воплощению в реальность этой стратегии. Сотрудничать с Москвой стало сложно. Более того, украинский конфликт нанёс сильный удар по экономике как Германии, так и стран — членов ЕС. Он вылился в энергетический кризис и инфляцию. Более того, отказ от дешёвого сырья ударил и по конкурентоспособности немецкого экспорта. Ошибки и упущения немецкого руководства привели к потере доверия со стороны стран Центральной и Восточной Европы. Оказалось, что Германия не в состоянии гарантировать безопасность своим соседям в этом регионе. Более того, из-за набирающего темп экономического кризиса Германия, возможно, не сможет впредь спонсировать работу ЕС на прежнем уровне.

Следовательно, украинские события снизили шанс на воплощение идеи многополярного порядка. РФ будет весьма сложно перестроить свою сферу влияния, особенно потому, что её геоэкономическая зависимость от Китая растёт. Ситуация с Германией тоже обстоит похожим образом. «В свою очередь, растёт значение двух других центров — Вашингтона и Пекина. Следовательно, мир стал ближе к возвращению к двуполярному устройству», — констатирует автор.

Он полагает, что немецкие элиты всерьёз обеспокоены последствиями украинского конфликта, поэтому они и демонстрируют желание развивать экономические контакты с Китаем. Одновременно они не желают быть вовлечены в китайско-американское соперничество, где Германия стала бы звеном, поддерживающим США.

Томаш Гжегож Гроссе напомнил, что Западная Европа уже обвиняла американцев в том, что они извлекли выгоду из украинского конфликта, более того, за счёт самого ЕС. Во-первых, они увеличили экспорт вооружений, особенно в страны восточного фланга НАТО. Во-вторых, США разбогатели на экспорте газа в Европу. К тому же элиты Западной Европы не могут простить властям США того, что они решили пойти по стопам Китая и спонсировать масштабную реконструкцию промышленности.

Американцы разочарованы поведением Западной Европы как из-за её позиции по украинскому вопросу, так и из-за её нежелания присоединиться к геоэкономическим усилиям США, направленным против Китая. Вместо того чтобы предпринимать шаги против протекционизма Китая, Западная Европа вынашивает планы по нанесению удара по самим США. Обращение в суд в ВТО, изменение правил государственной помощи и тендеров в ЕС, стимулы покупать только европейские товары и даже введение штрафных пошлин на американские товары — только некоторые из них.



«Всё указывает на то, что Западная Европа, похоже, недооценивает усилия Америки по защите Украины и её союзников по ЕС. Создание общего фронта, направленного против США, может вылиться в шанс положить конец недавней враждебности между Парижем и Берлином», — рассуждает политолог.

По его словам, такие планы не могут не вызывать беспокойство в Варшаве, которая вовсе не заинтересована в эскалации соперничества с США и укреплении крупнейших западноевропейских корпораций.