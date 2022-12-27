HDN – свыше 15 млн тонн украинского зерна — Турция отчиталась о работе зернового коридора

В рамках зерновой сделки из украинских портов вывезено более 15 миллионов тонн зерна и других продуктов питания, приводит Hürriyet Daily News заявление министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Карайсмайлоглу. Самые большие объёмы зерна отправляются в Европу и главным образом в Испанию, следом идёт Турция, а замыкает тройку Китай.



AP

В воскресенье министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Карайсмайлоглу заявил, что в рамках зерновой сделки, заключённой в Стамбуле, по Чёрному морю удалось переправить более 15 миллионов тонн зерна, пишет Hürriyet Daily News.

Министр отмечает, что до католического Рождества из украинских портов в Одессе, Черноморске и Южном вышло 585 кораблей, загруженных «13 различными типами зерна, включая ячмень, пшеницу, сою, жмых подсолнечника, пшеничные отруби, семена подсолнечника, обработанное смешанное питание, сахарную свёклу, подсолнечное масло, семена рапса, кукурузу и соевое масло». По словам Карайсмайлоглу, 200 из 585 кораблей идут под флагом Турции, а 171 корабль разгружается в турецких портах. «15 процентов всего груза прибыло в Турцию, 12 процентов доставлено в Африку, 29 процентов — в Азию и 44 процента в Европу», — заметил министр. При этом самый большой объём зерна — 2,9 миллионов тонн — отправлено в Испанию, на втором месте Турция с 2,2 миллионов тонн, а замыкает тройку Китай с 2,1 миллионов тонн.

Как напоминает турецкая газета, 22 июля РФ и Украина подписали отдельные соглашения по созданию коридора для экспорта зерна из трёх украинских портов, а также доставке российского зерна и удобрений. В Стамбуле был создан Совместный координационный центр, а 1 августа из Одессы вышел первый корабль, нагруженный зерном. В ноябре РФ на короткое время вышла из договора, однако после активных переговоров историческое соглашение продлили на 120 дней, пишет Hürriyet Daily News.