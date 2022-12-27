 

Милый котик поздравляет с Новым годом и Рождеством – видео

27.12.2022, 2:27, Разное
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В сети появилось
милейшее видео с рыжим котиком. Наряженная в костюм рождественского эльфа рыжая
мордашка поздравляет всех зрителей с зимними праздниками!

Хозяева решили,
что каждый член семьи должен подготовиться к празднику. Они нарядили елку и
выбрали милый костюмчик своему питомцу. Не забыли даже про колпак эльфа — он
красуется между пушистых ушек.

Три тысячи
зрителей умилились такому малышу и в ответ поздравили рыжего котика. Вот такое
милое Рождество и Новый год! “Это слишком мило!”, “Уже люблю этого пушистика”, “Настоящий Санта-Кот”, — написали подписчики канала.


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