Милый котик поздравляет с Новым годом и Рождеством – видео

В сети появилось

милейшее видео с рыжим котиком. Наряженная в костюм рождественского эльфа рыжая

мордашка поздравляет всех зрителей с зимними праздниками!

Хозяева решили,

что каждый член семьи должен подготовиться к празднику. Они нарядили елку и

выбрали милый костюмчик своему питомцу. Не забыли даже про колпак эльфа — он

красуется между пушистых ушек.

Три тысячи

зрителей умилились такому малышу и в ответ поздравили рыжего котика. Вот такое

милое Рождество и Новый год! “Это слишком мило!”, “Уже люблю этого пушистика”, “Настоящий Санта-Кот”, — написали подписчики канала.