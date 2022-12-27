Большой выход в свет и непременно красавицей: как подготовить кожу к значимому событию или мероприятию

Когда предстоят важные события в жизни, то хочется чувствовать себя и выглядеть просто идеально. Чтобы кожа выглядела наилучшим образом, нужно правильно ее подготовить.

Ровная и чистая основа под макияж обеспечит равномерное нанесение косметических средств и просто безупречный внешний вид. Подготовку кожи нужно начинать как минимум за 3 недели до предполагаемого торжественного события. Вот несколько советов, как это можно сделать.

Пилинг

Первым шагом будет отшелушивание и увлажнение кожных покровов. Это стимулирует клеточный обмен, и в итоге кожа будет яркой, гладкой и сияющей.

Нужно проводить отшелушивание перед приемом душа при помощи щетки, изготовленной из натуральной щетины. Лучше всего работать по направлению от ступней вверх. Движения должны быть мягкими.

Также можно использовать специальный скраб для отшелушивания омертвевших частичек с поверхности кожных покровов. Однако не стоит совмещать щетку вместе со скрабом, так как это может привести к повреждению кожи.

После приема душа нужно нанести увлажняющий лосьон для тела, который способствует восстановлению кожных покровов.

Придать коже сияние

После отшелушивания и увлажнения нужно придать кожным покровам дополнительное сияние. Для этого стоит использовать автозагар. Это позволит выглядеть более привлекательно.

Изменить обычный распорядок дня

Независимо от того, посещаете ли вы спа-салон регулярно или же никогда там не были, стоит проконсультироваться со специалистом относительно ухода за кожными покровами. Специалист сможет разработать специальный план ухода, исходя из типа кожи и результата, которого хочется достичь.

Отличным вариантом станет светодиодная терапия красным светом в сочетании с массажем лица для стимуляции выработки коллагена. Терапия красным светом является низкоуровневой лазерной терапией, которая применяется для уменьшения шрамов, морщин, прыщей и покраснений.

Также отличным решением является кислородная процедура для лица. Она способствует улучшению кровообращения, выработке коллагена и уменьшению количества морщин. Процедура проводится при помощи палочки, с помощью которой на лицо под высоким давлением попадает кислород, наполненный сыворотками. Эти сыворотки содержат антиоксиданты, насыщающие кожу питательными веществами.

При гиперпигментации и ухудшении текстуры лица можно использовать микродермабразию.

Какие средства стоит использовать

Увлажняющие средства с антиоксидантами, маски и даже витамины являются отличным способом насытить кожные покровы изнутри.

Добавление новых продуктов и режимов помогает запустить процесс очищения кожи, устраняя все загрязнения и чрезмерное количество полезного жира. Могут появиться прыщи и покраснение. Однако через несколько дней кожа снова станет красивой, яркой и сияющей. За несколько дней до мероприятия нужно применять только уже хорошо знакомые средства. Не стоит экспериментировать.

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Использовать маски для лица

Чтобы кожа выглядела красивой, яркой и сияющей, стоит использовать питательные и увлажняющие маски. Это просто идеальное решение, если нужно выглядеть просто восхитительно в важный и торжественный день.

Маски дают просто мгновенный результат. Буквально за несколько минут можно достаточно легко полностью изменить внешний вид кожных покровов.

Увлажняющие и очищающие средства

Чтобы получать максимальную пользу от масок, стоит до их применения использовать очищающее средство, а после – увлажняющее. Это позволит в торжественный день выглядеть просто восхитительно и эффектно.

Принимать витамины

Красивое сияние может быть достигнуто при помощи правильного количества средств. Однако важно применять не только наружные, но и внутренние средства.

Чтобы улучшить свой внешний вид, стоит принимать витамины. Они помогут уменьшить количество темных пятен, покраснения, морщин и чрезмерной сухости кожных покровов.

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Витамин С важен для красивого и сияющего цвета кожи. Также требуются витамины Е, D, К и биотин. Все они в комплексе обеспечивают невероятный результат.

Потреблять достаточное количество воды

При достаточном потреблении жидкости можно сиять и выглядеть просто восхитительно. Это способствует увлажнению организма и поддержанию хорошего самочувствия.

Вода способствует детоксикации кожи, так как она вымывает вредные токсические вещества.

Улучшить работу сердца

Чтобы можно было более эффективно доставлять питательные вещества кожным покровам, требуется усиление кровообращения. Кроме того, это способствует выведению токсических веществ из организма.

Именно поэтому стоит заниматься физическими упражнениями. Они помогают не только быстрее вывести токсические вещества из организма, но и способствуют снижению уровня стресса. Это позволит более эффективно избавиться от различных заболеваний и в важный день выглядеть просто превосходно.

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Больше отдыхать

Недостаточное количество сна негативно сказывается на состоянии кожных покровов. Ценность сна для красоты заключается в том, что он дает коже время на восстановление.

Это дает возможность кожным покровам удерживать влагу, а также бороться с признаками старения.

Правильное питание

Пища оказывает очень большое влияние на состояние кожных покровов. Для поддержания эластичности, упругости и увлажнения кожи нужно потреблять продукты, богатые ценными жирами, такие как рыба и авокадо.

Также нужно добавить в рацион питания фрукты и овощи. Стоит потреблять брокколи, клубнику, болгарский перец, киви, цитрусовые. Они богаты витамином С, который обеспечивает сияние кожи.

В свой привычный рацион стоит добавить помидоры, так как они богаты ликопином. Это вещество способствует разглаживанию кожи.

Сильными антиоксидантными свойствами обладают полифенолы. Много этих веществ содержится в таких продуктах, как вино и шоколад. Полифенолы борются со свободными радикалами и сохраняют кожу здоровой и сияющей.

В торжественный день стоит использовать специальные патчи, которые наносятся под глаза. Они помогают устранить отечность, убрать темные круги и придать освежающий эффект.