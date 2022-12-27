В Макеевке убита семья из восьми человек, в том числе дети
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, в том числе детей, сообщили в макеевской городской администрации.
В администрации сообщили, что убиты трое детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. На месте работают силовики, передает ТАСС.
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщил, что «все убиты выстрелом в голову», подозреваемые скрылись на Skoda Superb.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет