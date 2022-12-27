 

В Макеевке убита семья из восьми человек, в том числе дети

27.12.2022, 1:20, Новости дня
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В донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, в том числе детей, сообщили в макеевской городской администрации.

В администрации сообщили, что убиты трое детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. На месте работают силовики, передает ТАСС.

Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщил, что «все убиты выстрелом в голову», подозреваемые скрылись на Skoda Superb.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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