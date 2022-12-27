 

Стрельба произошла на акции протеста из-за отключения света в жилом комплексе в Киеве

27.12.2022, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Киеве произошла стрельба на акции протеста против отключения электричества в жилом комплексе из-за долгов застройщика перед энергохолдингом ДТЭК, сообщают СМИ.

На акцию протеста вышли жители ЖК Бережанский. Они перекрыли дорогу, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, в энергопоставляющей компании YASNO (входит в ДТЭК) сообщили, что в столице Украины наблюдается наиболее сложная в стране ситуация с электроснабжением. На днях гендиректор YASNO Сергей Коваленко признал, что нет никаких улучшений ситуации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.20 / Германия выступает против возвращения России в “Большую семерку”

05.10.20 / Кикабидзе назвал причину своего прихода в политику

21.03.21 / Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь

12.06.21 / В РФ разрабатывают нанопокрытие для защиты электроники от радиации

07.02.21 / Политолог объяснил нацеленность Навального лично против Путина

19.01.21 / Кремль выразил сожаление из-за лишения Минска права на проведение ЧМ-2021

29.08.21 / В Запорожье произошла стрельба, пять человек ранены – полиция

27.02.21 / Минобороны Армении призвало власти не втягивать армию в политику

04.12.21 / Политика, санкции, оборона. Маркарова рассказала о пакете мер сдерживания российской агрессии, который Украина предложила союзникам

26.08.21 / Британия и Австралия рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика