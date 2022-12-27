Стрельба произошла на акции протеста из-за отключения света в жилом комплексе в Киеве
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В Киеве произошла стрельба на акции протеста против отключения электричества в жилом комплексе из-за долгов застройщика перед энергохолдингом ДТЭК, сообщают СМИ.
На акцию протеста вышли жители ЖК Бережанский. Они перекрыли дорогу, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, в энергопоставляющей компании YASNO (входит в ДТЭК) сообщили, что в столице Украины наблюдается наиболее сложная в стране ситуация с электроснабжением. На днях гендиректор YASNO Сергей Коваленко признал, что нет никаких улучшений ситуации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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