 

Le Monde – Вучич направил главу генштаба армии на границу с Косовом

27.12.2022, 1:05, Разное
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Президент Сербии Александр Вучич направил главу генштаба армии на границу с Косовом в связи с новым обострением напряжённости, пишет Le Monde. Как передаёт издание, накануне этого решения сербские СМИ сообщили о перестрелке, якобы начатой косовскими полицейскими против сербских протестующих.


AP

Президент Сербии Александр Вучич 25 декабря направил главу генштаба вооружённых сил Милана Мойсиловича на границу с Косовом в связи с новым обострением напряжённости, пишет Le Monde.

«Задачи, поставленные перед сербской армией… точны, ясны и будут полностью реализованы», —  заявил генерал Мойсилович местным СМИ по пути в Раску, город на границе с Косовом. По его словам, «ситуация там сложная, и в предстоящий период она требует присутствия сербской армии».

Как напоминает издание, Сербия не признаёт независимость, которую её бывший южный  регион, населённый преимущественно албанцами, провозгласил в 2008 году. Белград призывает косовских сербов бросить вызов местным властям, желающим установить свой суверенитет над всей территорией республики.

Несколько сотен сербов с 10 декабря удерживают блокпосты на севере Косова в знак протеста против ареста бывшего сербского полицейского, парализуя движение на двух пограничных переходах с Сербией.

Незадолго до отъезда генерала Мойсиловича в приграничный район несколько сербских СМИ распространили видео, на котором слышны выстрелы, с утверждением, что речь идёт о боевых действиях, начатых косовской стороной, передаёт издание. Это утверждение было немедленно опровергнуто косовской полицией, которая на своей странице в соцсетях заявила, что её сотрудники не участвовали ни в каких перестрелках.

В начале ноября сотни сербских полицейских, входящих в состав косовской полиции, а также судьи, прокуроры и другие государственные служащие в массовом порядке покинули свои посты в знак протеста против спорного и ныне приостановленного решения правительства Приштины запретить сербам, проживающим в Косове, использовать номерные знаки, выданные властями Сербии, напоминает газета.

 


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