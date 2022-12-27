Das Erste – более 70 китайских самолётов провели учения вблизи Тайваня

Китай провёл вблизи Тайваня военные учения, в которых приняли участие не менее 71 военного самолёта и 7 кораблей, пишет немецкий телеканал Das Erste. При этом Тайвань утверждает, что 47 китайских самолётов нарушили его воздушное пространство, и на сегодняшний день это крупнейший инцидент такого рода. По словам Пекина, учения стали решительным ответом на провокационные действия США и Тайваня.



AP

По данным Министерства обороны Тайваня, во время военных учений, проводимых вблизи его берегов, Китай задействовал более 70 боевых самолётов. Согласно отчёту, в течение 24 часов были отслежены 71 китайский самолёт и семь кораблей, пишет немецкий телеканал Das Erste.

47 самолётов вошли в зону контроля воздушного пространства острова, сообщило министерство в своём аккаунте в Twitter. По данным официального информационного агентства Тайваня, это было самое крупное нарушение границы китайскими ВВС на сегодняшний день.

Среди истребителей присутствовали шесть истребителей СУ-30, которые являются одними из самых современных в Китае. По данным Тайбэя, большинство самолётов пересекли «срединную линию», которая проходит вдоль Тайваньского пролива и разделяет Тайвань и Китай.

Вчера Народно-освободительная армия Китая заявила, что она «организовала совместные патрули боевой готовности и учения по атаке на воде и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань».

По словам представителя армии, это был решительный ответ на «нынешнюю эскалацию и провокацию» со стороны США и Тайваня. В пятницу конгресс США принял новый бюджет правительства. Министерству обороны выделено $858 миллиардов после $740 миллиардов в прошлом финансовом году. Также предусмотрено выделение до $10 миллиардов на обеспечение безопасности Тайваня, отмечает немецкий телеканал.

В бюджет также включён пункт, ограничивающий закупку правительством товаров, содержащих компьютерные чипы, у определённых китайских компаний. В субботу Министерство иностранных дел Китая выразило «решительное несогласие» с военной помощью Тайваню.

В августе визит высокопоставленного американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань усилил напряжённость в отношениях между США и Китаем, напоминает Das Erste. Народная армия провела тогда крупнейшие в своей истории военные учения в водах в окрестностях Тайваня.

С момента раскола между Китаем и Тайванем в 1949 году Пекин рассматривает остров как отделившуюся территорию, которую он хочет воссоединить с материком — при необходимости с помощью военной силы. Китай усилил военное, дипломатическое и экономическое давление на островное государство. По утверждению немецкого телеканала Das Erste, Пекин отвергает любую дипломатию, которая может придать Тайваню легитимность, и всё более гневно реагирует на визиты западных представителей и политиков.