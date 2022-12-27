“Не признает нашу историю”: Сафронов объяснил причины бегства жены иноагента Пугачевой в Израиль

Пятый муж Аллы Пугачевой – иноагент Максим Галкин – младше певицы на 27 лет. Но при этом Никас Сафронов не сомневается в искренности их отношений. “Они привязаны друг к другу, укрепив свои чувства рождением детей, – считает художник. – Я знаю эту пару много лет – и они были у меня в гостях, и я – у них. Вижу, как тепло они относятся друг к другу, и это не показуха, не пиар”.

В замке Примадонны было несколько работ Сафронова. “У нее есть написанные мною портреты – покупал один клиент из Америки и дарил им, – рассказал художник. – Я сам дарил какие-то вещи, графика есть. Не знаю, сколько именно у нее моих картин – четыре-шесть-десять. Я же на каждый новый год что-то им рисовал. Например, вид замка с гаргулиями во дворе”.

Большую часть этого года Алла Пугачева провела в Израиле, где получила гражданство. Но вот увезла ли Народная артистка Советского Союза бесценные шедевры Никаса Сафронова с собой на Землю обетованную, художник не знает. “Я пока у нее не спрашивал, – признается художник. – Знаю лишь одно: Пугачева не признает нашу историю, поэтому, вероятно и уехала из России”.