 

“Не признает нашу историю”: Сафронов объяснил причины бегства жены иноагента Пугачевой в Израиль

27.12.2022, 1:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пятый муж Аллы Пугачевой – иноагент Максим Галкин – младше певицы на 27 лет. Но при этом Никас Сафронов не сомневается в искренности их отношений. “Они привязаны друг к другу, укрепив свои чувства рождением детей, – считает художник. – Я знаю эту пару много лет – и они были у меня в гостях, и я – у них. Вижу, как тепло они относятся друг к другу, и это не показуха, не пиар”.

В замке Примадонны было несколько работ Сафронова. “У нее есть написанные мною портреты – покупал один клиент из Америки и дарил им, – рассказал художник. – Я сам дарил какие-то вещи, графика есть. Не знаю, сколько именно у нее моих картин – четыре-шесть-десять. Я же на каждый новый год что-то им рисовал. Например, вид замка с гаргулиями во дворе”.

Большую часть этого года Алла Пугачева провела в Израиле, где получила гражданство. Но вот увезла ли Народная артистка Советского Союза бесценные шедевры Никаса Сафронова с собой на Землю обетованную, художник не знает. “Я пока у нее не спрашивал, – признается художник. – Знаю лишь одно: Пугачева не признает нашу историю, поэтому, вероятно и уехала из России”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.22 / Мнение: Рептилоиды против Хищников

30.11.20 / Гражданин страны Туаред, которой нет. Это страна из параллельного мира?

20.07.22 / Мнение: Доверие к печатным СМИ и телевизору в США опустилось до исторического дна

16.12.21 / В Иране новость о возможном снятии санкций отметили ракетным салютом в сторону Израиля

20.11.22 / “Вот это я понимаю!”: разделившая постель с другом Андреева рискнула на интим без обязательств

06.07.22 / Мнение: Прагматика Европы

07.12.21 / Клинцевич рассчитывает на жесткий ответ России на необоснованную агрессию Европарламента

08.12.22 / Подходит для большинства типов волос и форм лица: как сделать челку в стиле Уэнсдей Аддамс

22.08.21 / Как стилизовать низкий пучок или хвост: трендовые прически за пять минут

21.12.22 / Нагиева и Урганта списали в утиль: кто заменил их в новогоднем шоу Первого канала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика