 

Самые продаваемые ЖК внутри МКАД

27.12.2022, 1:01, Разное
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В ноябре в новостройках класса “комфорт” и “бизнес” внутри МКАД было реализовано около 4 тыс. лотов общей площадью более 189 тыс. кв. м. За месяц столичные застройщики заработали 56,6 млрд рублей.

В классе “комфорт” средняя площадь купленной квартиры составила 43,7 кв. м, средняя стоимость – 10,9 млн рублей. Доля ипотечных сделок достигла 84%. За месяц рынок пополнился одним проектом – ЖК “Варшавские ворота” от застройщика “РГ-Девелопмент” в районе Чертаново Южное.

Больше всего сделок – 125 – было заключено в ЖК “Люблинский парк” от группы ПИК в Люблино. В тройку лидеров попал еще один проект от этого застройщика – ЖК “Матвеевский парк” в районе Очаково-Матвеевское, а также ЖК “Молжаниново” от группы “Самолет2 в районе Молжаниновский.

В классе “бизнес” средняя площадь реализованного лота составила 58 кв. м, средняя стоимость – 23,5 млн рублей. Более 67% сделок было совершено с привлечением ипотеки. В ноябре стартовали продажи в ЖК “Петровский парк II” от компании “РГ-Девелопмент” и в апарт-комплексе “Мираполис” от группы “Основа”.

Больше всего сделок в сегменте – 41 – было заключено в ЖК “Level Мичуринский” от застройщика Level Group в районе Очаково-Матвеевское. Еще 40 продаж пришлось на другой проект от данного застройщика – “Level Причальный” в районе Хорошево-Мневники. Наконец, 39 лотов было реализовано в проекте Ever от застройщика Tekta Group в районе Обручевский.


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