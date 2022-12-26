 

Глава австрийского министерства по делам Европы Эдтштадлер «смогла представить себе» вступление Украины в ЕС

26.12.2022, 23:55, Новости дня
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Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что «может представить себе» вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит реализацию необходимых реформ.

Эдтштадлер считает, что Украина показывает «невероятные» амбиции, а также желание стать членом ЕС. По словам министра, во время поездки в Киев она оказалась впечатлена «силой воли», с которой Украина «показывала, что эти реформы осуществляются», передает ТАСС со ссылкой на Puls 24.

В июне Украина получила статус страны – кандидата на вступление в ЕС. При этом Киеву отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению в ЕС. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.

Кроме того, Эдтштадлер считает, что европейский регламент о беженцах нужно обновить, чтобы Шенгенская зона могла работать без пограничного контроля на внутренних границах. Прежний регламент, по ее словам, «провалился», а «людей не регистрируют на внешней границе» ЕС. С этим вопросом она связала вопрос присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

В декабре Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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