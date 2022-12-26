Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о приведении властями Косово вооруженных сил в полную боеготовность

Непризнанное Косово собирается атаковать сербские баррикады на севере региона и привело вооруженные силы в полную боеготовность, заявили близкие к миссии НАТО в Косово источники.

Около 1,5 тыс. силовиков получили приказ ночью оставаться в местах прохождения службы или в пределах досягаемости для возможных передвижений, передает ТАСС со ссылкой на «Вечерне новости».

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что ситуация тяжелая, но Белград намерен приложить все усилия как для сохранения мира, так и для защиты сербского народа на севере Косово и Метохии. «После вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности я предприму все меры, чтобы защитить наш народ и защитить Сербию», – сообщил он.

Напомним, страны Запада потребовали от Вучича добиться разбора баррикад. В Косово хотят установить полный политический и полицейский контроль над населенном сербами севером края. Однако вход туда албанским силовикам запрещен Брюссельскими соглашениями.

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