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26.12.2022, 23:55, Новости дня
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Украинские власти приняли решение о переименовании 19 улиц в Изюме в Харьковской области, сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Мацокин сообщил в Facebook, что «свои достойные места в местной топонимике» получают «выдающиеся украинцы» Вячеслав Черновол (один из основателей Народного руха Украины), Диана Петриненко (украинская, советская певица), Валерий Лобановский (советский футболист, советский и украинский тренер), Роман Шухевич (один из лидеров УПА, пособник нацистов, гауптман батальона СС «Нахтигаль»), Левко Лукьяненко» (диссидент, сторонник отделения Украины от СССР). Также город решили «украсить» именами основателя Apple Стива Джобса и одной из основателей государства Израиль Голды Меир.

Мацокин опубликовал фото распоряжения о переименовании. Судя по документу, решено переименовать улицы Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и другие, передает ТАСС.

Напомним, до этого власти города решили переименовать улицу Тургенева в улицу Джохара Дудаева, улицу Пушкинская – в улицу Бандеры, улицу Суворова – в улицу Петлюры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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