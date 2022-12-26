Байопик о Бобе Дилане с Тимоте Шаламе получил официальное название

Биографический фильм об американском музыканте Бобе Дилане получил официальное название — «A Complete Unknown». Возможный перевод — «Совершенно неизвестный». Об этом режиссер Джеймс Мэнголд рассказал в своих социальных сетях.

«A Complete Unknown» — это строчка из песни Боба Дилана «Like a Rolling Stone». До этого проект назывался «Going Electric» («Становясь электрическим»). Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Сам музыкант занят в фильме в качестве исполнительного продюсера.

О работе над картиной стало известно в январе 2020 года. Тимоте Шаламе, исполняющий главную роль, рассказывал о подготовкам к съемкам, однако затем байопик отложили из-за пандемии коронавируса. 17 ноября Шаламе заявил, что продолжает работу над ролью Дилана. Он добавил, что «ветер дует в очень хорошем направлении».

Тимоти Шаламе на съемках

Недавно Тимоти Шаламе купил новый особняк за 11 миллионов долларов. Ранее дом принадлежал американской модели Кейт Аптон и ее супругу-бейсболисту Джастину Верландеру.