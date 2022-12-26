Press TV – освещение протестов в Париже и Иране указывают на двойные стандарты западных СМИ

Демонстрации в поддержку курдов в Париже стали новым примером двойных стандартов и политически мотивированного подхода западных СМИ к освещению недавних беспорядков в Иране, указывает Press TV. При схожем сценарии протестов и столкновениях с полицией для иранских новостей выбирались преувеличения и искажения информации, чтобы создать картинку жестокого подавления мирных антиправительственных маршей.



AP

Волна протестов в Париже после убийства членов курдской общины ещё раз продемонстрировала двойные стандарты и политически мотивированный подход западных СМИ к освещению недавних беспорядков в Иране, пишет Press TV.

Как рассказывает издание, массовые протесты во французской столице начались после того, как в пятницу в X округе во время стрельбы в курдском культурном центре и ближайшем кафе погибло три человека. Полиция арестовала 69-летнего подозреваемого: по поступившей информации, его недавно выпустили из тюрьмы в ожидании суда за нападение на лагерь мигрантов.

В ответ на убийства Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) на своём сайте и в соцсетях призвал выйти в субботу днём на площадь Республики. Собралось несколько сотен возмущённых протестующих, которые выкрикивали лозунги и держали транспаранты. В какой-то момент начались погромы: люди отрывали перила и поджигали урны. По словам полицейских, участники митинга переворачивали автомобили, сожгли по крайней мере одну машину, били витрины магазинов, а также устроили несколько небольших пожаров рядом с площадью. Для разгона демонстрантов стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водомёты, что привело к столкновениям с протестующими. По данным полиции, в результате арестовали 11 активистов, а около 30 человек получили лёгкие травмы.

Позднее в субботу к сотне курдских протестующих присоединились политики, в том числе мэр X округа Парижа, чтобы послушать речи в память о погибших. «Мы возмущены, потому что неоднократно били тревогу — последний раз всего 20 дней назад, — заявил официальный представитель CDK-F Ажит Полат. — Мы возмущены, потому что нас не услышали. Мы возмущены, потому что нас постоянно арестовывают, нас постоянно притесняют французские органы власти».

Местные СМИ и очевидцы подчёркивали, что полиция прилагала все усилия для подавления протестов и злоупотребила применением силы. Такие действия были буквально истолкованы как «жёсткие подавления» инакомыслия. Иранская газета указывает, что эту же фразу «мстительно и злонамеренно» использовали для описания того, как после смерти 22-летней Махсы Амини 16 сентября в Тегеране полиция сдерживала массовые беспорядки по всей стране. Закрывая глаза на протесты французских курдов, западная пресса в последние 100 дней использовала такие выражения, как «подавление мирных протестов» и «подавление антиправительственных демонстраций полицией» для новостей из Ирана. В статье отмечается, что такие преувеличения искажают представление о том, что на самом деле происходит в стране.

Ранее в декабре министр внутренних дел Ирана заявил, что вражеские государства вступили в гибридную войну с исламской республикой, чтобы ослабить национальное единение и помешать прогрессу. Политик подчеркнул: в беспорядках, зачинщиками которых являются сепаратисты и террористические формирования, с сентября погибло около 200 человек, среди них — силовики, жертвы терактов, протестующие, вооружённые контрреволюционные элементы, входящие в группировки сепаратистов, а также невинные люди, павшие жертвой пропаганды прозападных групп. Также в МВД отмечают, что протесты нанесли ущерб государственной, общественной и частной собственности на сумму в триллион риалов. При этом Press TV в заключение напоминает, что расследование обстоятельств гибели Махсы Амини установило, что она потеряла сознание в полицейском участке и умерла через три дня в больнице из-за проблем со здоровьем, а не после избиения стражами правопорядка.