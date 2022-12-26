 

Le Figaro – две трети французов выступили за завершение украинского конфликта путём переговоров

26.12.2022, 23:40, Разное
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70% французов предпочитают дипломатический исход украинского конфликта продолжению боевых действий до победы Киева, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты последнего опроса. Как показало исследование, граждане Франции по-прежнему обеспокоены конфликтом на границах Европы и не рассчитывают на его скорое завершение.


AP

70% французов выступают за дипломатический выход из украинского конфликта, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты последнего опроса Французского института изучения общественного мнения. Хотя жители страны не поддерживают немедленное прекращение французских поставок оружия Киеву, опрошенные граждане предпочли бы переговоры военному противостоянию вплоть до победы Украины, отмечают авторы исследования.

Этого мнения придерживаются, в частности, 69% избирателей Жан-Люка Меланшона, 77% избирателей Марин Ле Пен и 88% избирателей Эрика Земмура. Напротив, наименее склонными к переговорам и выступающими за продолжение военного конфликта оказались сторонники социалистов и «зелёных». За дипломатический исход конфликта выступило также подавляющее большинство женщин и молодых людей. 

При этом французы по-прежнему очень обеспокоены конфликтом на границах Европы: 83% заявили, что их это тревожит. Однако эта цифра ниже, чем в опросе, проведённом 1 марта 2022 года, когда 92% французов выразили обеспокоенность, отмечает издание. Невозможность предвидеть конец противостояния способствует беспокойству, пишет газета.

Почти половина французов понятия не имеют о возможной дате перемирия. Только каждый пятый житель представляет, что боевые действия завершатся до 2024 года. «Общественное мнение в значительной степени усвоило, что война продлится долго и что 2023 год по-прежнему будет напряжённым во всех отношениях», — заключает директор Института изучения общественного мнения Фредерик Даби.


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