 

“Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов?”: Пригожин о видеообращении к начальнику Генштаба ВС РФ

26.12.2022, 23:35, Разное
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Ряд СМИ и Telegram-каналы стали активно обсуждать распространившийся в соцсетях видеоролик, в котором некие бойцы записали обращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

“Дни.ру” поинтересовались у него, кто жалуется военачальни ку на нехватку боеприпасов – украинские националисты или представители ЧВК “Вагнер”. Бизнесмен подчеркнул, что специально для ответа на этот вопрос “заехал к ребятам в землянки”.

“Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Наша главная задача и их тоже, они все время об этом говорят, идти и брать Бахмут. Я думаю, что взятие Бахмута уже давно не за горами”, — сказал предприниматель в голосовом сообщении, которое разместила пресс-служба компании “Конкорд”.

Бизнесмен выразил надежду, что все проблемы, которые появляются у бойцов ЧВК “Вагнер”, будут решены. Он также передал журналистам послание от “вагнеровцев”, с которыми он встретился.

“Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. А когда вытаскиваешь каждый день тела своих товарищей и последний раз их видишь, то боеприпасы очень нужны. Тогда хочется, чтобы все шевелились и хоть как-то задумывались над тем, каково им находиться там, на передовой”, — озвучил их точку зрения Пригожин.


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