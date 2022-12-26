 

Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря

26.12.2022, 23:35, Разное
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История

27 декабря
православные вспоминают сразу четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и
Феотиха. Каждый из них отдал жизнь за веру в Христа. Для почтения памяти мучеников,
православные читают молитву о верных людях, избавления от врагов и возвышения
силы Христа.

На Руси же этот
день был особенно опасен из-за злых духов. Они со всех сторон пытались попасть
в дом, поэтому жители старались защитить свое жилье разными путями.

Еще среди людей шли разговоры, что во сне можно увидеть свои скрытые способности узнать сильные черты характера, разглядеть внутреннее благородство.

Традиции и
приметы

Какая 27 декабря
погода — таким будет и февраль 2023 года.

На Руси старались
почаще умывать лицо и руки, надевать свежую одежду, чтобы защитить себя от
молнии и злого духа.

Дома нужно
убраться, чтобы отпугнуть нечистую силу. Она не может жить в порядке и чистоте.

Что нельзя делать
27 декабря 2022 года

Запрещено пить
алкогольные напитки.

Родителям нельзя
оставлять маленьких детей без присмотра.

А на улицах
нельзя поднимать найденные предметы.

Выгуливая
домашнее животное, нужно держать его на поводке. Так, в него не вселится злая
сила.


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