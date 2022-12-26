Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря

История

27 декабря

православные вспоминают сразу четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и

Феотиха. Каждый из них отдал жизнь за веру в Христа. Для почтения памяти мучеников,

православные читают молитву о верных людях, избавления от врагов и возвышения

силы Христа.

На Руси же этот

день был особенно опасен из-за злых духов. Они со всех сторон пытались попасть

в дом, поэтому жители старались защитить свое жилье разными путями.

Еще среди людей шли разговоры, что во сне можно увидеть свои скрытые способности узнать сильные черты характера, разглядеть внутреннее благородство.

Традиции и

приметы

Какая 27 декабря

погода — таким будет и февраль 2023 года.

На Руси старались

почаще умывать лицо и руки, надевать свежую одежду, чтобы защитить себя от

молнии и злого духа.

Дома нужно

убраться, чтобы отпугнуть нечистую силу. Она не может жить в порядке и чистоте.

Что нельзя делать

27 декабря 2022 года

Запрещено пить

алкогольные напитки.

Родителям нельзя

оставлять маленьких детей без присмотра.

А на улицах

нельзя поднимать найденные предметы.

Выгуливая

домашнее животное, нужно держать его на поводке. Так, в него не вселится злая

сила.