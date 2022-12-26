Если вы одиноки – зажгите две свечи: несколько советов, как провести праздники по фэн-шуй

Праздники – это не просто повод повеселиться. Это важный энергетический период, который может существенно изменить нашу жизнь, привести в исполнение давние мечты. Главное – соблюдать некоторые простые советы и правила древнего китайского учения Фэн-шуй.

Окружите себя теплом и светом

В Новогодние праздники важно создать максимально приятную умиротворенную атмосферу. Для этого весь декор должен быть выдержан в теплых оттенках. Также нужно подумать о правильном освещение. За праздничным ужином лучше отдать предпочтение свечам, которые мягко светят, наполняют дом теплом и создают приятную семейную атмосферу.

Побольше зеленого цвета

Даже если у вас в доме стоит огромная пышная елка, этого еще недостаточно. Должно быть как можно больше зеленого декора из натуральных материалов. Это могут быть венки из еловых веток, плюща или падуба. Можно просто разложить по квартире и праздничному столу еловые ветки. Такие украшения умиротворяют и дарят крепкое здоровье.

Упрощайте

Конечно, в праздники хочется всего и побольше – украшений, еды, развлечений. Но все это создает хаос и утомляет. Нужно во всем соблюдать сбалансированность и умеренность. Если вы не можете выбрать между двумя вариантами, не используйте сразу два, а все-таки постарайтесь сосредоточиться на одном. Тогда праздники пройдут в максимально комфортной атмосфере.

Используйте благовония

Все уделяют огромное внимание внешнему оформлению праздников. Но, К сожалению, забывают о таком важном аспекте, как запахи. Согласно Фэн-шуй, в новогодний период дома должно пахнуть хвоей, цитрусами, шоколадом, корицей, гвоздикой, анисом и ладаном. Эти ароматы привносят в семью любовь и богатство.

Совсем не обязательно использовать ароматические палочки или ароматические свечи. Можно разложить по укромным уголкам настоящие ароматные специи. А если положить на радиаторы отопления кусочки мандариновой кожуры, дом наполнится приятным цитрусовым запахом.

Уделите внимание оформлению стола

Согласно Фэн-шуй, праздничный стол должен быть обязательно застелен скатертью красного, бежевого или желтого цвета (возможна комбинация цветов). В цвет скатерти подберите красивые салфетки. Это не должны быть простые бумажные салфетки из магазина. Выберите дорогие, тканевые, с красивым узором и кружевными оборками.

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Также на столе обязательно должен стоять подсвечник. Одинокому человеку следует зажечь две свечи для привлечения любви. Тем, кто уже нашел вторую половинку, подойдет любое нечетное количество свечей. Хорошо, если свечи будут цветными, фигурными.

Выберите правильную праздничную одежду

Даже если вы справляете Новый год дома в тесном семейном кругу, все равно неправильно садиться за праздничный стол в спортивном костюме, халате или пижаме. Нужно надеть что-то красивое, торжественное и обязательно новое, чтобы привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Женщине желательно выбрать какое-нибудь красивое платье из блестящей ткани или украшенное сверкающими стразами. Мужчина обязательно должен быть в нарядной рубашке. Ну и, конечно же, не забывайте об обуви. Комнатные тапочки лучше оставить для будничной рутины.