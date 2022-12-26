Хочется перемен в Новый год, но не хочется подстригаться: самые стильные длинные прически для каждого типа лица

Длинные ухоженные волосы – это очень красиво! Но как найти лучшую прическу, подходящую именно для вас? Возможно, у очаровательных дам, мечтающих о переменах, даже промелькнет мысль выбрать короткую стрижку, подсмотренную у кого-то. Но не торопитесь избавляться от роскошной шевелюры. Расскажем, как выбрать по типу лица прическу, исходя из особенностей внешности.

Блестящие и здоровые

Владелец салона Hare & Bone Сэм Бернетт говорит, что волосы должны быть блестящими, здоровыми и крепкими. Его поддерживает и стилист Ганима Абдулла, которая говорит, что можно обойтись без стрижки, подобрав прическу для каждого типа лица. Она уверена: идеальные укладки существуют, достаточно хорошо знать особенности своей внешности.

Абдулла считает, что самая желанная и идеальная – овальная форма лица. И ее цель заключается в том, чтобы создать иллюзию классического типа, когда скулы, лоб и линия подбородка одинаковы по ширине.

Круглое лицо

Если у вас длинные прямые волосы, то вам очень повезло! Они замечательно смотрятся на лице круглой формы, на котором скулы – самая широкая его часть.

Мила Кунис и Айла Фишер – 2 звезды, знающие, что правильная прическа может скрыть пухлые щеки. Чтобы визуально удлинить лицо, они распускают длинные волосы, вытягивая их утюжком.

Чтобы добиться такого эффекта, достаточно использовать утюжок, вытягивая каждую прядь. А желающие могут воспользоваться кератиновым выпрямлением – процедурой, разглаживающей поверхность волоса. Стилисты дают совет: при круглой форме лица длинные локоны нельзя заправлять за ухо.

Удлиненное лицо

При такой форме лица необходимо создать ощущение баланса и смягчить углы. Парикмахер Сайво Иерна рекомендует носить классический конский хвост, собирая волосы как можно ближе к шее. Такая прическа красиво подчеркнет черты лица. А высокий хвост, наоборот, сделает удлиненное лицо еще более вытянутым.

Эксперт по прическам Марио Солис обратила внимание на кинозвезд Сару Джессику Паркер и Лив Тайлер, которые на красной дорожке выглядят просто блестяще. Они делают элегантную прическу – низкий конский хвост, что смягчает массивную линию подбородка.

Лицо прямоугольной формы

Чтобы оживить образ, нужно сделать прическу с пробором по центру и создать «пляжные» волны, как у Хиллари Суонк. Дамы с прямыми волосами могут завить пряди в салоне, что поможет создать иллюзию овальной формы лица.

Певица Келли Роуленд – пример селебрити с прямоугольным лицом, которая долго экспериментировала со стилем. И наконец-то она остановилась на том, что ей подходит больше всего. «Волнистые волосы с пробором по центру – идеальный вариант для нее, потому что в этом случае акцент делается на сияющих глазах и плавных чертах лица», – говорит звездный стилист Марио Солис.

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Лицо в форме перевернутого треугольника

При такой форме подбородок кажется меньше ширины лба. Чтобы визуально сделать лицо овальным, на помощь приходит гладкий «рыбий хвост» – коса, которая плетется из двух прядей. Перед тем как создавать оригинальный образ, локоны собирают в низкий хвост и фиксируют резинками. Простая и не требующая особого ухода прическа лучше всего получается на грязных или обработанных лаком сильной фиксации волосах, чтобы «рыбий хвост» не потерял свою оригинальную структуру.

Эшли Симпсон и Виктория Бекхэм – женщины с лицом в форме перевернутого треугольника, которые точно знают особенности своей внешности. Они выбирают стильные и элегантные прически, которые подчеркивают красивые скулы, а не острые подбородки.

Лицо треугольной формы

При такой форме лица линия подбородка шире, чем лоб. Певица и актриса Люси Хейл добавляет к своему образу нотку винтажности с помощью блестящих и упругих локонов. Звезда Голливуда с формой лица, которая не очень распространена, добивается красивой прически с помощью щипцов для завивки волос. Она любит, когда густая шевелюра легко укладывается, и обращается к своему парикмахеру для создания объемных локонов.

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«При такой форме лица нельзя выпрямлять волосы: они должны быть волнистыми. Лучше всего накрутить пряди на большие бигуди, чтобы получить максимальный объем», – говорит знаменитый парикмахер Най’Ваши.

Лицо в форме сердечка

Риз Уизерспун своими милыми образами давно вдохновляет женщин, у которых широкий лоб, заметные скулы и острый подбородок. Парикмахеры считают, что такая форма лица самая миловидная, добавляющая внешности детской наивности. Белокурая красотка с белоснежной улыбкой часто носит длинную челку и градуированные пряди, создающие объем в области подбородка. Мягкие локоны уравновешивают скулы и лоб, а падающие на глаза волосы уменьшают верхнюю часть лица. Правда, парикмахеры считают, что можно просто разделить длинные волосы пробором по центру, чтобы убрать акцент с четко очерченной челюсти.

Актриса Зои Дешанель не скрывает, что обращается к парикмахерам-стилистам, которые создают ей чудесные образы. Звезда с лицом в форме сердца носит стильную челку, которая красиво обрамляет безупречный овал. И распускает волосы, подстриженные лесенкой. «Никогда делайте ровные срезы: это только подчеркнет ваши щеки и заметный лоб», – рекомендует парикмахер Энтони Надер.

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Лицо в форме ромба

По словам стилистов, Дженнифер Лопес и Тайра Бэнкс – знаменитости, которые отлично знают, какой образ подходит им больше всего. Дивы с заостренными подбородками и широкими скулами всегда выглядят безупречно и фотогенично.

Они носят косые челки, скрывающие высокий лоб и привлекающие внимание к темным глазам, и завивают волосы, используя плойку. Упругие локоны смотрятся просто потрясающе!

Овальное лицо

Если у вас овальное лицо, вы настоящая счастливица. Это самая универсальная и желаемая форма, по словам парикмахеров. Стилисты предлагают носить как различные типы челок, так и многослойные стрижки, экспериментируя с образом.

Шарлиз Терон и Джессика Альба укладывают волосы наверх или, наоборот, распускают их, подчеркивая внимание к симметрии лица и его безупречным чертам.

Прическа для любой формы лица

«Волны русалки» – идеальная скульптурная прическа, подходящая для длинноволосых женщин. Блейк Лайвли с лицом в форме сердца и Джиджи Хадид с овальным лицом – большие поклонницы «вирусной» укладки, пришедшей из соцсетей. Они не до конца завивают пряди, начиная завивку на уровне глаз, когда одна волна становится началом другой.

Отличный результат закрепляется лаком для волос, а затем волосы осторожно расчесываются руками.