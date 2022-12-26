Мнение: Ломка и рубка русских мифов о самих себе

Ну и в третьей части своих размышлений Дмитрий Некрасов вовсе прекращает разводить политесы вокруг “народа” – и требует вообще рубить по живому, во всем жаром и пылом неофита. В силу молодости (от 1980 года рождения) Некрасов, похоже, даже не догадывается, что многое из того, что он предлагает, уже пытались реализовывать… но потерпели сокрушительный крах еще в начале 90-х (когда он еще ходил в школу и на многое еще не мог обратить внимание). Однако нельзя не похвалить его чрезвычайно трезвый и, главное, независимый взгляд на особенности русского развития, незамутненный никаким патриотизмом или стадными инстинктами. Вот его смелый план:

“Писал я предыдущий цикл до аннексии Крыма в ту прекрасную пору, когда модно было видеть корень всех российских бед в коррупции и других третьестепенных, но понятных населению проблемах.

Уже в той серии статей основное внимание я уделил проблемам господствующей в обществе мифологии, отсутствию социальных навыков, недостатку доверия и другим вещам, которые, на мой взгляд, влияют на траекторию развития страны больше, чем отдельные правовые институты. Уже в 2013-ом я говорил о том, что считать главной проблемой коррупцию или неравенство в стране, по городам которой разъезжают машины с наклейками «на Берлин» – это все равно что делать маникюр пациенту с острым аппендицитом. Маникюр может и не совсем бесполезен, но главный фактор риска очевидно лежит в иной плоскости. Уже в 2013 году, я писал что первым и самым важным шагом, который должен сделать президент ведущий страну к модернизации – отменить (резко сократить масштаб) празднования 9 мая.

Забавно, но я писал все это и близко не ожидая, что Россия умудрится начать полномасштабную войну. Я даже аннексию Крыма и близко не предвидел. В 2013 я считал стремление к «величию» страны, веру в «геополитические соображения» и «культ победы» главными проблемами России по преимущественно экономическим соображениям.

Мы строили трубопроводы не туда, куда экономически выгодно, а по «геополитическим соображениям», мы закапывали кучу денег, чтобы делать плохие, но «свои» самолеты, мы не пускали иностранцев в «стратегические отрасли» и делали бесчисленное множество других глупостей…

Все эти глупости были обусловлены искаженной системой ценностей, в которой соображения «геополитических интересов» в глазах большей части населения регулярно оказывались выше соображений экономический эффективности и банального благополучия простых людей. Ценностные искажения в постановке целей и задач государственной политики, как минимум с середины 2000-х годов оказывали гораздо большее негативное влияние, нежели чем любые искажения коррупционного характера. Что важнее: эти ценностные искажения были в равной степени присущи и большинству бюрократии, и большинству ее критиков, и большинству российского населения.

Я это к тому, что даже если вынести за скобки текущую войну, проблема великодержавного шовинизма останется одной из ключевых и в условиях мирного развития.

2. Дракон в головах – это не только великодержавный шовинизм. Некоторых других составляющих я коротко коснусь в конце текста. Однако с учетом текущего момента говорить мы будем преимущественно о лечении наиболее острой болезни. И для начала имеет смысл описать проблему в по возможности счетных параметрах.

На вопрос «чем может гордиться наша страна?» в разных странах отвечают по разному. В зависимости от методики опросов можно увидеть, что, например в Германии на первых местах идут система социального обеспечения (56%), демократическое устройство (34%) и экономика (32%). Историю при этом среди главных предметов гордости называет лишь 16% немцев.

Британцы гордятся в первую очередь здравоохранением и культурой, французы системой образования и культурой. История занимает стабильно 3-4 места, конкурируя с демократическим устройством (в зависимости от постановки вопроса результаты различных исследований разнятся, однако общая тенденция очевидна). Военная мощь находится далеко за пределами первой пятерки объектов гордости жителей большинства стран.

На этом фоне у Россиян первое место среди причин для гордости за свою страну стабильно занимает история, в первой пятерке, как правило, присутствуют размер страны, армия и природные богатства. Как главное достижение страны россияне безальтернативно выбирают победу во Второй мировой, а, например, англичане могут выбрать «внешний вид английских городов».

В сопоставимых исследованиях гордости за свою страну при простой шкале «очень горжусь/горжусь/совсем не горжусь» уверенно лидируют американцы, а россияне чаще занимают место где-то в середине списка. Однако если перейти к обсуждению конкретных исторических событий, и помимо предметов гордости спросить о том, чем в истории своей страны люди стыдятся, видны значительные отличия.

В частности, одно не очень репрезентативное, но чрезвычайно показательное сравнение исторических оценок российских и американских студентов (на картинке) демонстрирует два факта: (а) американцы в среднем втрое чаще россиян склонны стыдиться чего-либо в совей истории; (б) все предметы стыда американцев связаны с неправедным применением силы американского государства/общества, в то время как 3 из 5 наиболее популярных повода для стыда российских студентов связаны с проявлениями российским государством слабости.

Другим заметным отличием россиян является гораздо большая, склонность идентифицировать себя именно со страной, а не с иными группами. Например, согласно опросу ВВС, лишь 4% россиян полностью согласны с утверждением «я чувствую себя больше гражданином мира, нежели своей страны». Это самый низкий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе. Среднее значение подобного ответа по выборке 22%. Полностью не согласны с таким утверждением 40% россиян при 20% в среднем по выборке.

Нет места продолжать этот ряд, остановимся на том, что: (а) наблюдаемая иерархия предметов гордости, даже в самом демократическом государстве будет задавать совершенно другие приоритеты деятельности политиков; (б) «гражданин мира» с меньшей вероятностью поддержит конфронтацию и с большей кооперацию; (в) слабая рефлексия прошлых ошибок способствуют их повторению; (г) зацикленность на силе способствует большей поддержке населением силовых методов решения любого вопроса (Дмитрий Некрасов)



Продолжение следует (о предлагаемых Некрасовым методах исправления мифов)