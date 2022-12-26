Политика: Какими будут главные задачи России в предстоящем году

Спецоперация РФ в Украине – главное событие 2022 года, которое не стало для Москвы барьером к сближению со странами, отказавшимися следовать антироссийским курсом США. У Запада не получилось сломать Россию извне, и политическая система нашей страны показала устойчивость. К таким выводам пришли эксперты в ходе дискуссии об итогах 2022 года. Какие изменения ждут Россию и мир в следующем году?

«Главным событием 2022 года стала наша специальная военная операция (СВО), она обозначила то, что эпоха относительного спокойствия в мире завершилась. На данном этапе СВО уже привела к увеличению населения РФ на 6,2 млн человек, и теперь нас около 152 млн. Выросло также число регионов РФ и площадь нашей страны. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем РФ и находится под нашим суверенитетом», – отметил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Своим мнением политолог поделился на прошедшем в понедельник круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Политические итоги 2022 года».

В целом эксперты подтвердили, что в условиях СВО и беспрецедентных западных санкций Россия вновь доказала устойчивость политической системы и экономики. Кроме того, вопреки мощным информационным атакам со стороны Запада россияне сплотились как никогда крепко: волонтеры со всей страны участвуют в федеральных акциях помощи военнослужащим и их семьям. Помимо этого, опросы стабильно показывают сплочение россиян вокруг президента и общих традиционных ценностей.

Спецоперация помогла сплотить Россию

«Именно благодаря СВО мы получили возможность открыть сухопутный коридор в Крым. Он позволяет обеспечить продовольственную и иную безопасность полуострова. Но и что немаловажно, в Россию вернулись исконно русские территории, освоение которых началось еще при Петре I», – отметил Асафов.

Аналитик также подчеркнул, что с присоединением новых регионов в нашу страну вернулся крупный индустриальный центр, промышленное сердце исторической РФ – Донбасс. «Несмотря на то что многие промышленные предприятия региона перенесли свои производства в Россию еще начиная с 2014 года, мы ожидаем большой промышленный, производственный эффект в будущем», – подчеркнул Асафов.

Помимо этого, указал политолог, большое количество профессиональных кадров в новых регионах позволит повысить потенциал промышленности и развивать рынок труда. «Кроме того, у Росатома появился 28-й атомный город – Энергодар и крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС. Большие перспективы у развития сельского хозяйства в новых субъектах», – прогнозирует Асафов.

«Если говорить об общественном эффекте СВО, то она послужила новым катализатором добровольческого движения. Фактически вся страна сейчас занимается оказанием помощи и жителям новых регионов, и нашим военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации», – отметил эксперт.

Следствием СВО стал важный политический эффект, добавил эксперт. Парламентские и непарламентские партии восприняли спецоперацию как повод отбросить разногласия и сплотиться для помощи армии.

Партийные повестки стали по большей части работать на реализацию сценариев поддержки СВО, подчеркнул Асафов.

«Важным аспектом стало включение новых регионов не только в социальную сферу России, но и в образовательную систему. Переход на наши учебники и программы займет, скорее всего, значительное время, но работа уже идет», – акцентировал эксперт.

США не удалось сколотить глобальную антироссийскую коалицию

На фоне последних действий России, в частности, после начала проведения СВО, у Запада появился долгожданный базис для консолидации, которая, впрочем, вряд ли будет долговременным явлением, отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Но главным сюрпризом года стал тот факт, что США не удалось вовлечь в антироссийскую коалицию те страны из дружественного нам блока, которые не связаны никакими обязательствами с Вашингтоном. Это касается и Африки, и Азии, и Ближнего Востока, и по большей части Латинской Америки, которые сказали США: «Мы сами будем решать, как нам строить отношения с Россией», – отметил Лукьянов.

По словам аналитика, это накладывает совершенно новую рамку на внешнюю политику России. «Главной задачей Москвы становится создание заново системы отношений с незападным миром. Задача трудная, поскольку этот мир разный, он не сводится к какой-то одной формуле. РФ нужно формировать отдельно для каждой страны набор предложений, именно предложений, потому что мы заинтересованы в сотрудничестве больше, чем они», – подчеркнул эксперт.

«Еще один тренд года, который касается вообще всех стран, – то, что внешняя и внутренняя политика меняются местами. Внешняя среда сейчас полностью разбалансирована и потому порождает огромное количество вызовов для любого государства. В итоге задачей каждого государства становится наработка устойчивости к этим вызовам – и исходя из успешности реализации этой задачи та или иная страна будет позиционироваться на международной арене», – детализировал Лукьянов.

Удалось перестроить логику отношений «центр – регионы»

В этой связи, добавил Лукьянов касательно России, главными направлениями становятся: внутреннее устройство, экономическое развитие, работа по консолидации общества и подготовки людей к вызовам. «Роль и восприятие РФ в мире и ее способность решать международные задачи напрямую зависят от внутреннего состояния нашей страны», – указал Лукьянов.

Важным внутриполитическим итогом года стал указ Путина о наделении глав регионов дополнительной ответственностью, главным образом в плане обеспечения безопасности, напомнила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Мы видим, как сильно перестроилась логика взаимодействия центра с региональными органами власти с предоставлением им больших компетенций. Если говорить в целом, то, несмотря на все вызовы, государство сохранило все свои социальные обязательства: индексация пенсий, различных пособий, МРОТ. У нас появились дополнительные опции по поддержке семей, детства, выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет, выросли выплаты за первого ребенка. Социальный акцент сохранился при принятии федерального и региональных бюджетов», – отметила она.

Также трендами года аналитик назвала патриотизм, решение об исполнении гимна РФ в каждой школе, консолидацию общества, добровольчество, а также мобилизацию экономики и промышленности. «Российская политическая система показала свою устойчивость, которая нашла свое отражение и в региональных кейсах», – подчеркнула она.

Какие личности и события вошли в топ-список 2022 года

Кроме того, Кислицына рассказала об опросе ведущих российских экспертов касательно политических итогов года. Так, политиками года стали: президент Владимир Путин – на федеральном уровне, глава Чечни Рамзан Кадыров – на региональном уровне и заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак – на уровне партий.

Событиями года были названы: проведение референдумов о вхождении новых территорий в состав России, подписание указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также создание «Движения первых» – Российского движения детей и молодежи.

Говоря о социологии, то стоит отметить, что по результатам проведенного с конца октября до середины декабря опроса 83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Товарного дефицита по большей части удалось избежать.

Только 19% респондентов сказали, что столкнулись с недостатком чего-либо в продаже. Улучшения видны также и на рынке труда – 71% опрошенных ответили, что никто из их близких или знакомых не потерял работу в течение последних трех месяцев.

Событием года 62% опрошенных назвали спецоперацию, по 9% – победу над ковидом и частичную мобилизацию, а 6% – вхождение новых территорий в состав РФ. Кроме того, уровень доверия главе государства с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года вырос с 64% до 79%, а одобрение деятельности Путина выросло за год с 60% до 74%, что, по словам Федорова, является показателем консолидации общества.

Чего ожидать от наступающего года

«В общем, февральское напряжение сменилось «релаксацией» под конец года, россияне поняли, что не так страшен черт, как его малюют. К тому же у наших сограждан изменилась пирамида потребностей: потребности, касающиеся безопасности, вышли на первое место. К тому же вырос фактор объединения вокруг флага, понимания того, что мы все в одной лодке», – детализировал социолог.

Говоря же о прогнозах на 2023 год, Асафов предположил, что в РФ будет происходить дальнейшее расширение полномочий глав регионов. «Опыт, полученный губернаторским корпусом во время пандемии и при преодолении санкционного давления, положительно себя показал. Ключевыми вызовами второй половины года стала поддержка всего, связанного с обеспечением СВО, и поддержка экономики регионов», – отметил политолог.

«Полномочия губернаторов, как мне кажется, будут расширяться в зависимости от уровня реагирования, введенном в каждом отдельном регионе. Исходя из того, я думаю, перед ними будут поставлены разные задачи, но в общей логике. Вместе с тем мы видим, как уже изменился KPI губернаторов, их зона и мера ответственности», – добавил Асафов.

Политическая реальность в РФ со следующего года войдет в стадию реконструкции, и о том, как она будет изменяться, можно будет сделать вывод на основе послания Путина Федеральному собранию и начала электоральной президентской кампании, добавил в свою очередь руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Важно отметить, что мобилизационные темы будут доминировать. И на этапе подготовки, и непосредственно внутри кампаний. Партиям в 2023 году нужно будет сделать серьезные заделы на президентскую кампанию, и в целом для всей внутриполитической инфраструктуры пройдет своего рода «нулевой» забег. Элементы президентской кампании начнем видеть весной-летом. Это могут быть отдельные проекты, партийные инициативы, принятие социально значимых решений. Развернется конкуренция за структуру управления президентской кампанией. Начало этих процессов в какой-то степени мы уже видели», – спрогнозировал в свою очередь управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

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