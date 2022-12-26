 

Власти Саратовской области объяснили сигнал воздушной тревоги в Энгельсе повышением боевой готовности

26.12.2022, 22:30, Новости дня
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В Энгельсе сирена воздушной тревоги включалась с целью повышения боевой готовности, сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Сигнал прозвучал в понедельник вечером, передает ТАСС.

Напомним, украинский БПЛА в ночь на понедельник атаковал военный аэродром в Энгельсе. Это уже вторая атака за месяц. Беспилотник был сбит, но в результате его падения погибли трое российских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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