Власти Саратовской области объяснили сигнал воздушной тревоги в Энгельсе повышением боевой готовности
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В Энгельсе сирена воздушной тревоги включалась с целью повышения боевой готовности, сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.
Сигнал прозвучал в понедельник вечером, передает ТАСС.
Напомним, украинский БПЛА в ночь на понедельник атаковал военный аэродром в Энгельсе. Это уже вторая атака за месяц. Беспилотник был сбит, но в результате его падения погибли трое российских военных.
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