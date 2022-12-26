Зрители думают, что в сиквеле «Достать ножи» персонаж Эдварда Нортона копирует Илона Маска

В соцсетях решили, что сиквел фильма «Достать ножи», который вышел с подзаголовком «Стеклянная луковица», ненароком высмеял бизнесмена Илона Маска. Картину посмотрело большое количество зрителей, так как она вышла на Netflix после проката в кинотеатрах, и многим пришло в голову одно и то же.

Пользователи пришли к выводу, что миллиардер Майлз Брон (персонаж, которого играет Эдвард Нортон) своими повадками очень напоминает Илона Маска. Так своего героя описал Entertainment Weekly сам Нортон:

Майлз максимально далек от настоящего ученого. Образ Майлза будет знаком каждому, кто смотрел документальные фильмы “WeWork” или “Theranos”. Он очень ценит себя и является символом самопровозглашенных технических иллюминатов. Но у Майлза Брона никогда не было собственных оригинальных идей.

Кадр из сиквела «Достать ножи»

Зрители провели параллели между Маском и Броном. Учитывая, что фильм создавался до 2022 года, в соцсетях постановщика Джонсона теперь называют современным Нострадамусом.

Кстати, Илон Маск решил больше времени уделять воспитанию своих детей, их у него уже 10. Малыша X Æ A-Xii, которого два года назад Илону подарила его экс-возлюбленная певица Граймс, Маск часто берет с собой на рабочие встречи. И переговоры с сотрудниками недавно приобретенной бизнесменом соцсети, не стали исключением.