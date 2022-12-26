Вупи Голдберг вновь оказалась в центре скандала из-за своих высказываний про холокост

Известная американская телеведущая и актриса Вупи Голдберг в недавнем интервью вновь сказала о том, что не считает холокост проявлением расизма, хотя ранее уже была вынуждена извиняться за подобные высказывания. В ответ многие еврейские журналисты и активисты выступили с призывами не разрешать Голдберг вести эфир. По их мнению, это свидетельствует о том, что она «ничему не научилась» после предыдущего шквала критики на эту тему, пишет Daily Mail.



AP

«Разъярённые» зрители, журналисты и активисты требуют уволить Вупи Голберг с телеканала ABC после того, как популярная американская ведущая и актриса вновь повторила в интервью своё мнение о том, что холокост и уничтожение нацистами евреев и цыган во время Второй мировой войны не связано с расой. Впервые она выступила с таким комментарием в начале года, после чего её временно отстранили от участия в ток-шоу The View на фоне критики, поясняет Daily Mail.

Тогда во время обсуждения решения о запрете романа Арта Шпигельмана «Маус», посвящённого холокосту, Голдберг сказала 31 января в эфире ток-шоу, что холокост произошёл из-за «бесчеловечного отношения одних людей к другим», однако не имел прямого отношения к проблемам расы, поскольку всё это происходило между «белыми людьми», напоминает Daily Mail.

Эти комментарии вызвали широкую критику, в результате чего телекомпания ABC отстранила её от работы на две недели, а сама Голдберг была вынуждена публично принести свои извинения. Теперь многие из тех, кто критиковал её в феврале, призывают руководство телеканала её уволить. Многие еврейские писатели, журналисты и активисты призывают убрать Голдберг из эфира и называют её новые высказывания доказательством того, что она «ничему не научилась», сообщается в статье.

В новом интервью The Times of London на этой неделе Голдберг вновь сказала, что холокост «изначально» не был связан с расой, поскольку нацисты начали с уничтожения людей с физическими или умственными недостатками. «Они убивали не по расовому признаку, а по физическому. Они убивали людей, которых считали умственно отсталыми», — отметила она.

Голдберг также выразила мнение, что её несправедливо отстранили от эфира в феврале за замечания, которые она до сих пор не считает оскорбительными, говорится в статье. Когда интервьюер напомнил ей, что нацисты считали еврейский народ «низшей расой», она выразила несогласие с тем, что необходимо принимать точку зрения нацистов. «Да, но это же убийца, не так ли? Если угнетатель говорит вам, кто вы. Зачем вы им верите? Они же нацисты. Зачем верить тому, что они говорят?» — подчеркнула Голдберг.

Американская ведущая также пояснила, что её аргументы связаны с тем фактом, что евреев практически невозможно на вид отличить на улице от остальных представителей белой расы — в отличие от темнокожих людей, например, как она сама. Именно это она и имела в виду, говоря о том, что расовый вопрос здесь не играл роли, пояснила Голдберг.

Согласно данным Мемориального музея холокоста в США, нацисты определяли евреев как «расу» и убили около 6 миллионов человек, пытаясь физически их устранить, напоминает Daily Mail. Поэтому новые «антисемитские» заявления Вупи Голдберг вызвали ещё больше критики и возмущения со стороны журналистов, а также людей, переживших холокост, говорится в статье.



«Я пережила нацистов и холокост, так что будь я проклята, если позволю этой бывшей комедиантке, торгующей вымышленным еврейским именем, одержать верх», — написала в Twitter 89-летняя писательница Люси Липинер, пережившая холокост. В книге Липинер «Долгое путешествие домой» рассказывается, как в детстве она бежала из нацистской Германии со своими родителями, поясняет Daily Mail.

«Я начинаю думать, что просвещения на тему холокоста недостаточно, чтобы изменить антисемитские взгляды, глубоко укоренившиеся во многих знаменитостях с большим охватом аудитории», — заявил журналист Джоэл Петлин.

«Итак, после предполагаемых «извинений», сделанных ранее в этом году, Вупи Голдберг вновь выступила со своими гнусными замечаниями о том, что холокост был связан не с расой, а с насилием «белых людей против белых». — Кто-нибудь, уберите эту невежественную идиотку из эфира!» — написал в Twitter правозащитник Арсен Островский.

Ари Ингель, руководитель некоммерческой организации Creative Community for Peace, созданной для борьбы с антисемитизмом в киноиндустрии, также выразил мнение, что антисемитизм «глубоко укоренился» в мышлении Голдберг, пишет Daily Mail.

Скандальные комментарии американской телеведущей были не единственными её грубыми высказываниями в отношении иудаизма и еврейской общины, говорится в статье. Голдберг, настоящее имя которой Кэрин Джонсон, ранее уже рассказывала, что сознательно выбрала себе другую фамилию, ранее принадлежавшую якобы её «еврейским предкам».

В 1993 году она представила в кулинарной книге знаменитостей рецепт под названием «жареная курица еврейско-американской принцессы», где высмеивался стереотип об избалованной и богатой молодой еврейской женщине, сообщается в статье. Представители ADL назвали эту публикацию «оскорбительной» и «антисемитской».

Кроме того, в 2017 году Голдберг разработала и выпустила серию оригинальных праздничных свитеров, которые также стали мишенью для критики. На некоторых из них был напечатан темнокожий Санта Клаус, на других — пара представителей смешанной расы, целующаяся под омелой. А ещё на одном был осьминог, изображающий еврейский традиционный ханукальный подсвечник менору, сообщает Daily Mail.