 

“Проблемы со здоровьем”: страдающую Малышеву ждет новый удар

26.12.2022, 22:12, Разное
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61-летняя Елена Малышева вызывает восхищение и уважение у россиян, ведь она пропагандирует здоровый образ жизни. Каждый день теледоктор дает советы и рассказывает, как защититься от недуга, справиться с ним. Сама доктор медицинских наук кажется жизнерадостной и энергичной, поэтому когда она рассказала о болях, из-за которых она постоянно страдает, это вызвало удивление у зрителей.

Малышева тогда имела в виду мигрень. Но периодические приступы, по всей видимости, не мешают Елене Васильевне сосредотачиваться на семье и работе. Как в личной жизни, так и в карьере ей сопутствует удача. О стабильности в жизни ведущей программы “Жить здорово!” поведала нумеролог Фарида Красавкина. По ее словам, в 2022 году профессор наводила порядок в своей жизни.

На такой вывод эксперта натолкнули цифры. Изучив данные, связанные с датой рождения Малышевой, Красавкина с уверенностью сказала: личный год Елены Васильевны, который близится к завершению, – это год управления своими делами. Мол, телеврач усердно трудится, чтобы быть уверенной в будущем.

“Может посвящать много времени близким родственникам, то есть она углубляется в семью. При этом работа у нее на первом плане. У человека стабильность в плане карьеры, денег”, – рассказала нумеролог в беседе с “Дни.ру”.

Быть ближе к родственникам Елене Васильевне необходимо, особенно в текущем личном году, отметила Красавина. Мол, если Малышева будет отказывать близким в помощи, то она лишится стабильности и той самой энергии, которая помогает знаменитости держать все под контролем.

Однако уже с марта 2023 года, когда телеведущая передачи о здоровье отметит 62-летие, ее ждет новый удар. Фарида Красавкина не исключает, что в жизни Елены Малышевой произойдет энергетический спад. “Могут быть проблемы со здоровьем. Возможен какой-то новый проект, но могут помешать эти самые качели в области здоровья”, – предупредила нумеролог.


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