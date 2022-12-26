 

В Сербии железнодорожный состав с аммиаком сошел с рельсов

26.12.2022, 22:10, Разное
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В сербском городе Пирот объявили режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала утечка аммиака, которая произошла в результате схода с рельсов грузового поезда.

По данным РИА ФАН, в больницу с симптомами отравления аммиаком обратились десятки людей. Жителей призвали оставаться дома из-за высокой концентрации ядовитого вещества в воздухе.


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