 

На западе штата Нью-Йорк из-за снежной бури погибли 25 человек

26.12.2022, 22:10, Разное
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На западе штата Нью-Йорк в США произошла трагедия. Сообщается, что из-за снежной бури в округе Эри погибли 25 человек.

По информации телеканала “360”, тела обнаруживают в сугробах и автомобилях. Известно, что на помощь прибывшим спасателям приходилось отправлять других спасателей, поскольку автомобили застревали в глубоких сугробах.


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