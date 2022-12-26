В Киеве высказали желание провести «мирный саммит» на площадке ООН

Киев хотел бы провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем, рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Гутерришу предлагается стать на этом саммите посредником, передает РИА «Новости».

Кулеба также отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. Однако, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

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