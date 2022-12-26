 

Правительство направит на создание дальнемагистрального самолета почти 900 млн рублей

26.12.2022, 21:43, Новости дня
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Правительство РФ намерено направить почти 900 млн рублей на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в 2023 году, следует из соответствующего распоряжения кабмина.

В документе говорится, что необходимо предоставить в 2023 году из федерального бюджета инвестиции ПАО «ОАК» в виде взноса в уставный капитал в размере 896868,9 тыс. рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, передает ТАСС.

Уточняется, что средства будут выделены в рамках федпроекта «Научное обеспечение господдержки российских организаций самолетостроения». На эти средства ОАК до конца 2025 года должен представить отчеты о проведении расчетно-экспериментальных работ для подтверждения свойств конструкции самолета.

Другим распоряжением правительство утвердило предоставление ОАК еще 550 млн рублей на доработку Ил-114 в 2023 году. «Результатом предоставления бюджетных инвестиций является формирование оборотного запаса авиатехнического имущества для пяти самолетов Ил-114-300 не позднее 31 декабря 2025 года», – уточняется в распоряжении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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