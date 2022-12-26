 

Медведев предрек распад ЕС и гражданскую войну в США

26.12.2022, 21:43, Новости дня
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Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев составил «футуристический прогноз» на новый год, в котором предрек распад ЕС и гражданскую войну в США.

«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Всего зампред Совбеза предложил 10 пунктов, среди которых нефть по 150 долларов и газ по 5 тыс. долларов, распад Евросоюза и новый раздел Польши, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов» и последующая война этого рейха с Францией.

Также Медведев предрек «гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.

Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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