 

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти сделала татуировку на лице

26.12.2022, 21:00, Разное
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Младшая сестра Кейт Мосс Лотти сделала татуировку на лице. 24-летняя модель и звезда OnlyFans в начале 2022 года попала в реабилитационную клинику и лечилась от наркотической зависимости. Теперь, сделав на щеке татуировку с надписью “lover” (любовник), она говорит, что чувствует себя по-настоящему свободной.

В интервью журналу Glamour Лотти призналась, что сестра-супермодель никогда ее не поддерживала. Девушка рассказала, что ей было нелегко работать в “токсичном” мире моды, где ее постоянно критиковали из-за внешности.

У меня никогда не было возможности понять, кто я на самом деле. В одну минуту я была обычной школьницей, в следующую – я снимаюсь с Джиджи Хадид в Лос-Анджелесе. Это был сумасшедший вихрь. Я чувствовала себя Ханной Монтаной.

Она призналась, что тогда не понимала, насколько пагубной может быть для психического здоровья такая публичность и известность. Она сказала, что многие менеджеры в модельном бизнесе не думают об интересах моделей, а просто “выкачивают из них деньги”.

Будучи сестрой Кейт Мосс, я сразу же оказалась в центре внимания, и мне всегда казалось, что я живу в ее тени. Когда я начинала, я всегда была просто “сестрой Кейт Мосс”. Я не была близка с сестрой и мы не общаемся и сейчас. Тяжело, когда у вас есть кто-то “близкий”, который делает ту же работу, что и вы, кто уже очень известен в отрасли, но никак вас не поддерживает.

Недавно 48-летняя Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs Resort. На фото супермодель позирует с розовыми волосами (такую же прическу она носила в конце 90-х) в одежде из новой коллекции и черных туфлях на гигантской платформе.


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