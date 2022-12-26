 

Ричард Гир опубликовал редкие снимки с женой и сыновьями

26.12.2022, 21:00, Разное
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73-летний Ричард Гир и его 39-летняя супруга Алехандра Сильва отпраздновали Рождество в кругу семьи. Редкие снимки с двумя сыновьями они опубликовали в социальных сетях, что привело подписчиков в восторг.

Счастливого Рождества от нашей семьи вашей, – гласит пост жены актера.

Впрочем, пара так и не показала лица мальчиков. Напомним, что старшему Александру уже 3 года. Их второй ребенок, чье имя Гир и его жена все еще не раскрыли, родился в апреле 2020-го.

Отметим, что пара крайне скрытна, когда речь заходит о детях. Последний раз Алехандра показывала мальчиков в октябре этого года, а до этого — на Рождество 2021-го.

Звезда “Красотки” и “Сбежавшей невесты” Ричард Гир и его избранница Алехандра Сильва познакомились в 2013 году. После 4-х лет романа они тайно связали себя узами брака в 2017-м.


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