Ричард Гир опубликовал редкие снимки с женой и сыновьями

73-летний Ричард Гир и его 39-летняя супруга Алехандра Сильва отпраздновали Рождество в кругу семьи. Редкие снимки с двумя сыновьями они опубликовали в социальных сетях, что привело подписчиков в восторг.

Счастливого Рождества от нашей семьи вашей, – гласит пост жены актера.

Впрочем, пара так и не показала лица мальчиков. Напомним, что старшему Александру уже 3 года. Их второй ребенок, чье имя Гир и его жена все еще не раскрыли, родился в апреле 2020-го.

Отметим, что пара крайне скрытна, когда речь заходит о детях. Последний раз Алехандра показывала мальчиков в октябре этого года, а до этого — на Рождество 2021-го.

Звезда “Красотки” и “Сбежавшей невесты” Ричард Гир и его избранница Алехандра Сильва познакомились в 2013 году. После 4-х лет романа они тайно связали себя узами брака в 2017-м.