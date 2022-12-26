Карл III нарушил рождественскую традицию косвенной критикой правительства

По традиции британский монарх не вмешивается в политику в своём рождественском обращении, однако Карл Третий поступил иначе, считает немецкий телеканал Das Erste. В своём выступлении он так конкретно обратился к определённым профессиям, которые сейчас подвергаются критике из-за забастовок, что это можно считать критикой работы правительства, не сумевшего сдержать инфляцию в стране.



AP

Впервые за 70 лет рождественское обращение в Великобритании вновь началось с национального гимна и слов «Боже, храни короля», отмечает немецкий телеканал Das Erste. В часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка пел хор, Карл Третий тоже присутствовал там, в часовне, рядом с празднично украшенной ёлкой.

В последние годы королева всегда выступала перед народом из своей гостиной. Чарльз, напротив, выбрал место, где похоронены его родители, королева Елизавета и принц Филипп.

В своих рождественских обращениях королева всегда пользовалась возможностью поблагодарить заслуженных профессионалов и людей, участвующих в благотворительных делах. Карл Третий поступил так же. Однако манеру, в которой он похвалил представителей тех самых профессий, которые сейчас разрушают страну забастовками и проявляют недовольство правительством из-за требований высоких зарплат в условиях высокой инфляции, вполне можно рассматривать как критику тех, кто занимает политические посты, подчёркивает немецкий телеканал.

Карл Третий поблагодарил медсестёр, учителей и государственных служащих за их опыт и преданность обществу. Король не должен занимать политическую позицию, но в этот раз он явно решил вмешиваться в повестку, считает историк и обозреватель королевского дома Кейт Уильямс. «Он очень конкретно обращается к профессиям, которые подвергаются критике, и тонко передаёт им поддержку. Это явное вмешательство монарха».

Карл Третий говорил о войне, стихийных бедствиях и страданиях в мире, а также о беспокойстве и бедности в его собственной стране. На экране мелькали кадры распределения продуктов питания, и Чарльз упомянул тех, кто не может оплатить свои счета, накормить семью и согреть её. Король поблагодарил всех, кто делает пожертвования и тратит своё время на то, чтобы помочь в этой ситуации.

Королева также всегда восхваляла солидарность и дух сплочённости в обществе, но то, как Чарльз призывает не бросать нуждающихся соседей и смягчить ситуацию с голодом, в целом рисует картину страны, где государство больше не контролирует проблемы, отмечает Das Erste.

Биограф Карла Катрин Майер уже сказала в интервью лондонской студии ARD в ноябре, что это настроит нового короля против правительства, если ему придётся каждый день видеть, как люди страдают от голода в его якобы такой богатой стране.

Как светский глава англиканской церкви Карл Третий рассказал о поездке в Вифлеем, которая очень тронула его. Он выразил рождественское пожелание, чтобы животворящий свет принёс надежду каждому человеку — независимо от того, какой веры он придерживается, и даже если он не является верующим. Это тоже новшество, отмечает немецкий телеканал.

Историк Кейт Уильямс полагает, что Карлу Третьему после всего нескольких месяцев пребывания на посту ещё только предстоит наладить тесную связь с народом, которая всегда была у королевы. Но в этом первом рождественском обращении, по её словам, он на правильном пути: «Чарльзу нужно дать понять, что он служит народу, что он также понимает рабочий класс, что он не оторван от земли». По словам Уильямс, в отношении королевы это не вызывает сомнений, но Чарльза до сих пор считали человеком, живущим в роскоши. «Теперь он должен дать понять, что понимает заботы и нужды простых людей», — заключает историк британской королевской семьи.