 

В Днепре снесли памятники Горькому и Чкалову

26.12.2022, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В украинском городе Днепр демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и лётчику Валерию Чкалову. Как пишет «Корреспондент», скульптуры отвезут на базу одного из коммунальных предприятий города под ответственное хранение, дальнейшую судьбу монументов должны решить специалисты городского совета. Также город планирует избавиться от памятников советскому военачальнику Ефиму Пушкину, пехотинцу Александру Матросову и учёному Михаилу Ломоносову.


vk.com

В украинском городе Днепр демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и лётчику Валерию Чкалову. Как пишет «Корреспондент», заместитель мэра города Михаил Лысенко рассказал, что скульптуры отвозят на базу одного из коммунальных предприятий города под ответственное хранение. 

Дальнейшую судьбу монументов должны решить специалисты Днепровского городского совета. Постаменты пока остаются на месте.

Как напоминает издание, ранее в городе демонтировали памятники российскому писателю Александру Пушкину и пионеру Владимиру Дубинину. Также планируется избавиться от памятников советскому военачальнику Ефиму Пушкину, пехотинцу Александру Матросову и учёному Михаилу Ломоносову.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / Мнение: Гражданская казнь боевого пидораса

26.08.21 / Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Лолита, Юлианна Караулова и другие на закрытии “Новой волны”

26.07.22 / Балетки, сабо, ремешки. Какую обувь будут носить весной модницы из Франции

17.11.22 / Тигровые креветки и куриная грудка: продукты, содержащие L-карнитин, полезный для здоровья человека

19.03.22 / Произведения Прилепина, Лимонова и Проханова включили в школьную программу

06.10.22 / Режиссер Федор Бондарчук назвал имя обожаемой им актрисы

22.07.22 / В бывшей промзоне “Тушино” появится жилой квартал со школой и спорткомплексами

19.11.20 / Бессонница – что делать: правила здорового сна от Ляйсан Утяшевой

27.08.21 / Юлия Пересильд: “Мое сердце свободно”

09.05.22 / Парад в честь 77-летия победы — видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика