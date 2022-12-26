В Днепре снесли памятники Горькому и Чкалову

В украинском городе Днепр демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и лётчику Валерию Чкалову. Как пишет «Корреспондент», скульптуры отвезут на базу одного из коммунальных предприятий города под ответственное хранение, дальнейшую судьбу монументов должны решить специалисты городского совета. Также город планирует избавиться от памятников советскому военачальнику Ефиму Пушкину, пехотинцу Александру Матросову и учёному Михаилу Ломоносову.



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В украинском городе Днепр демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и лётчику Валерию Чкалову. Как пишет «Корреспондент», заместитель мэра города Михаил Лысенко рассказал, что скульптуры отвозят на базу одного из коммунальных предприятий города под ответственное хранение.

Дальнейшую судьбу монументов должны решить специалисты Днепровского городского совета. Постаменты пока остаются на месте.

Как напоминает издание, ранее в городе демонтировали памятники российскому писателю Александру Пушкину и пионеру Владимиру Дубинину. Также планируется избавиться от памятников советскому военачальнику Ефиму Пушкину, пехотинцу Александру Матросову и учёному Михаилу Ломоносову.