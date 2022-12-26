 

Мнение: Как ересь марксизма делает Африку бедной

26.12.2022, 20:31, Разное
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Магетт Уэйд, серийная предпринимательница из Сенегала, компания которой успешно конкурирует в своей нише с Кока-Колой, объясняет Джордану Питерсону, почему в Африке всё так плохо. Кстати, Джордан Питерсон считается в США чуть ли не ультраправым, хотя, как видите, коренная сенегалка пришла в гости именно к нему, а не в какое-нибудь из гнёзд БЛМ. Лет 50 назад, пожалуй, мистер Питерсон сошёл бы за умеренного левого.

У Джордана Питерсона шесть миллионов подписчиков на Ютубе. Он активно выступает против всей западной повесточки, — против трансформеров, против социалистов, против других агрессивных угнетённых, — но при этом он слишком известен, и потому власти США не могут его вот так просто забанить или отменить.

Собственно, вот видео. Оно на английском, субтитры тоже только английские (ссылка):

Магетт говорит там, в частности, что когда Африка освободилась от европейских завоевателей, континент поспешил избавиться от всего, связанного с оккупацией, и перейти в альтернативный лагерь, социалистический. Это стало трагической ошибкой, так как враг врага не всегда является другом. «Ересь марксизма», как называет социалистические идеи Магетт, надёжно приводит народы к бедности. Единственная система, которая способно вытаскивать страны из ямы безденежья — это свободный капиталистический рынок.

Марксисты долго использовали африканцев и выходцев из Африки для своих грязных дел, говорит Магетт, но теперь пришла пора вернуться к свободному рынку, который, собственно, и процветал в Африке в доколониальную эпоху. Излишняя регуляция убивает экономику. Самые бедные регионы мира — это регионы, где нельзя чихнуть, чтобы не нарушить закон. И наоборот, свобода предпринимательства творит настоящие чудеса, в чём можно убедиться на примере Южной Кореи, Китая и других стран. Спасибо капитализму, покупательная способность среднего китайца удваивается сейчас каждые семь лет.

Таким образом, марксисты, борцы за права меньшинств и зелёные, — это всё одни и те же люди, кстати, — выступают против единственного способа сделать Африку изобильной, то есть против нормального капитализма со свободной торговлей и с меритократией. Если запретить ископаемое топливо, страдать в первую очередь будет Африка, так как она бедна, и не может себе позволить выкидывать деньги на ветряки. Следовательно, если кто-то выступает против нефти, он на самом деле выступает против африканцев. По мнению Магетт, вредит Африке и американская война на Украине. Зелёные охотно нарушают свои запреты, когда надо пожечь немного угля в замерзающей Европе, но при этом громко возмущаются, когда ископаемые топливо пытаются использовать в Африке. «Цивилизованным» людям можно, африканцам — нельзя.

Впрочем, разумеется, всё это не столько про Африку, сколько про Америку. Общество в США сейчас расколото на две неравные части. Громкое правящее меньшинство создаёт на основе марксистских идей ту самую повесточку, которая вызывает оторопь в нормальных странах (пример), и которая разрушает сами США. Однако есть в США и молчаливое большинство, которое всё ещё разделяет ценности, сделавшие когда-то Америку великой. Стороны открыто враждебны друг другу, при этом противостояние зашло уже настолько далеко, что многие эксперты в США включают в число возможных сценариев будущего опустошительную гражданскую войну.

Пожалуй, оно и к лучшему. США проигрались в пух и прах, их отчаянные попытки вернуть себе статус единственной сверхдержавы опасны для планеты. Всем будет лучше, если кризис заставит США уменьшить военный бюджет и сосредоточиться, наконец, на своих внутренних делах.

Источник: Место для дискуссий


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