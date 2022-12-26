 

ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области

26.12.2022, 20:22, Новости дня
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ФСБ РФ опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.

На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели иностранное вооружение (немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним), приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», информирует РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.

Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.

Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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