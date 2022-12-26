 

Суд Москвы арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации по делу о взятке

26.12.2022, 20:22, Новости дня
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Дорогомиловский суд Москвы арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки до 24 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Источник отметил, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина, передает РИА «Новости».

Срок ареста – до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста.

Ранее в суд Москвы поступило ходатайство от следствия о заключении под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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