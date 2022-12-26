Суд Москвы арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации по делу о взятке
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Дорогомиловский суд Москвы арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки до 24 февраля, сообщили в пресс-службе суда.
Источник отметил, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина, передает РИА «Новости».
Срок ареста – до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста.
Ранее в суд Москвы поступило ходатайство от следствия о заключении под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке.
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