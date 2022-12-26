 

Российский паспорт жителям новых территорий не будет выдаваться при отказе от присяги

26.12.2022, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жителям новых территорий РФ не будут выдавать паспорт в случае отказа от принесения присяги. Об этом говорится в порядке подачи лицами, получившими гражданство России, заявления о выдаче паспорта гражданина.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД РФ или его территориальными органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения присяги гражданина Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмеечается, что отказ от принесения присяги подтверждается заявлением.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.20 / В результате ДТП в Винницкой области погибли три человека

16.01.22 / Мнения: Соцсети – подтверждение нашего существования

25.11.20 / В РФС выразили соболезнования в связи со смертью Марадоны

13.11.22 / Опубликовано видео казни бойца “несуществующей” ЧВК “Вагнер” – ему в России размозжили голову кувалдой за переход на сторону Украины

08.08.21 / Минобороны Беларуси заявило, что “лагерь для политзаключенных”, о котором сообщал CNN, – военная база, существующая порядка 70 лет

05.09.20 / Зарубежные ученые подтвердили эффективность российской вакцины от COVID-19

08.10.20 / Путин обсудил с руководителями стран СНГ положение в Карабахе и Киргизии

22.10.21 / “Дарница” внедрила в работу корпоративную соцсеть, разработанную Facebook

14.05.21 / Курс валют: евро дешевеет

03.08.21 / Стало известно о возможном захвате судна в Оманском заливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика