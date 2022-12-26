Российский паспорт жителям новых территорий не будет выдаваться при отказе от присяги

Жителям новых территорий РФ не будут выдавать паспорт в случае отказа от принесения присяги. Об этом говорится в порядке подачи лицами, получившими гражданство России, заявления о выдаче паспорта гражданина.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД РФ или его территориальными органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения присяги гражданина Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмеечается, что отказ от принесения присяги подтверждается заявлением.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.

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