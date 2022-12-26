Как банка помидоров раскрыла имя вора

Не думайте, что этот вор охотился именно за домашними заготовками. Консервированные помидоры были, как говорится, на безрыбье. Однако ж совсем без улова чудовский злоумышленник не остался: он разжился фарфоровыми статуэтками, ну а банка с помидорами сыграла в его судьбе зловещую роль.

Случилась кража не вчера и даже не в этом месяце, а еще в апреле. Есть в новгородской области город Чудово и где-то поблизости от него — поселок Краснофарфорный. Вот там-то и проживал 37-летний мужчина, задумавший обокрасть в квартиру знакомой. Воплотил он свой замысел в жизнь, дождавшись отъезда женщины к дочери.

Пустующее жилище — весьма привлекательный объект для нечистых на руку. Вот и похититель отправился ночью на поиски ценностей. В надежде чем-нибудь поживиться, преступник выбил стекло и через окно забрался в квартиру. На его несчастье хозяйка ничего дорогостоящего для воришки не оставила. Бедняга прибрал к рукам лишь восемь фарфоровых статуэток, символизирующих знаки зодиака.

Не удовлетворившись столь мизерной добычей, вор прихватил попутно пару-тройку банок с помидорами и рванул наружу, опять же через окно. Но злые силы, воплотившиеся в выскользнувшую из рук банку с консервацией, не позволили ему скрыться незамеченным. Та ухнула наземь и привлекла шумом и звоном внимание шедшего мимо человека.

Впрочем, прохожий в тот момент даже не задумался, отчего и почему кому-то ночью приспичило закусить помидорами. Вор припрятал в подвале свои трофеи и через какое-то время даже продал парочку статуэток, затарился выпивкой, а на закуску употребил оставшиеся помидоры.

Понятно, хозяйка квартиры не вечно гостила у дочери. Вернувшись домой, она обнаружила пропажу, вызвала полицейских, а они уж отыскали того мужчину, который видел, как разбилась злосчастная банка с помидорами. Свидетель, оказывается, знал злоумышленника в лицо и назвал правоохранителям его имя. Тут уж задержанному пришлось признаться в содеянном.

Не прошло и года, как следствие по делу местного рецидивиста было завершено и направлено в районный суд Чудово. Ну а падение банки с помидорами, возможно, обеспечит обвиняемому до 6 лет пребывания на нарах.

Источники информации и картинок: province.ru, madeinbocholt.de, arnfoto.ru

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