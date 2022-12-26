 

“Ей помогли”: назван покровитель подавшейся в актрисы Боярской

26.12.2022, 19:19, Разное
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На прошлой неделе Елизавета Боярская отметила личный новый год. Ей исполнилось 37 лет. Заслуженная артистка России может похвастаться как большими успехами в карьере, так и счастьем в личной жизни. Кажется, что ей всегда сопутствует удача. Нумеролог Фарида Красавкина в беседе с “Дни.ру” отметила: актриса умеет проявлять себя, мастерски пользуется своими умениями в обществе, карьере.

Однако в новом году дочери Михаила Боярского, по словам эксперта, необходимо научиться управлять своими эмоциями и чувствами, направлять их в созидательное русло. “Так как год идет с энергическим спадом, перед ней стоит задача выполнить свое предназначение. Нужно научиться уступать и взаимодействовать с более сильными соперниками. Она может столкнуться с конкуренцией”, – рассказала Красавкина.

В общем, Елизавету ждет нелегкий период, во время которого ей важно научиться работать в коллективе и при этом быть лидером, невзирая на свое эго. “Эмоциональный фон может быть качелеобразным”, – предупредила нумеролог знаменитую артистку.

Все это Красавина называет кармической отработкой. Мол, Боярская в долгу перед высшими силами, благодаря которым она и оказалась там, где находится сейчас. По словам нумеролога, у супруги Максима Матвеева есть покровитель. “Она стала актрисой, потому что у нее очень хороший ангел-хранитель, то есть ей помогли. На самом деле в ее нумерологический карте нет глобальных указаний на актерскую деятельность. Она могла бы заниматься бизнесом, управлять большой компанией. У нее таланты в плане юриспруденции. У нее предназначение ииное”.

Однако Елизавета Боярская подалась в актрисы, потому что она “восполняется через творчество”, объяснила Фарида Красавкина. Также нумеролог отметила: актриса проявляет свои коммуникативные, ораторские навыки.


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