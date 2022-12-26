Мнение: Импорт полупроводников в Россию, спрос на энергетиков и рост производства сельхозтехники

1. Сообщают, что импорт полупроводников, необходимых для производства электроники, не только восстановился до того уровня, который был перед началом СВО, но и поставил рекорд. Основные объёмы поставок идут из Китая (ссылка):



Примечательный график импорта полупроводников в Россию. Как видно, после шока в начале СВО к маю 2022 объем поставок в долларовом выражении достиг уровня 21 года, а к сентябрю вышел на рекордные показатели, в 1,4 – 1,6 раз выше, чем годом ранее.

Отметим ряд моментов. Во-первых, цены на полупроводники выросли в среднем на 10-20%, остальное — это чистый рост потребления. Сильнее всего за год подорожали радиочастотные компоненты (RF), где-то на треть выросли микроконтроллеры, остальное — незначительно.

Во-вторых, Китай и Турция ожидаемо полностью заменили поставки из ЕС. Как и в других случаях, единая Европа и здесь сильнее всех отстрелялась себе по коленкам.

В-третьих, поставки из Великобритании уже к маю восстановились до докризисных показателей.

В целом, как видно, вторичные санкции практически не работают.

Пораженческие истории о том, что из-за санкций Россия останется без материалов и компонентов для производства высокотехнологичной продукции, ожидаемо оказались зарубежной пропагандой. А если объёмы поставок рекордно растут, значит в России будут заметно расти и объёмы производства электроники.

2. В то время как к западу от наших границ с энергетикой проблемы, в России намечается энергетический бум. Во всяком случае, потребность нашей экономики в специалистах-энергетиках резко возросла (ссылка):



Спрос на энергетиков в России вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные HeadHunter.

За 2022 год компании из энергетической отрасли опубликовали на hh.ru 71 тысячу вакансий. Средняя зарплата в этой отрасли взлетела на 14 процентов, с 45 тысяч рублей до 51 450 тысяч рублей. Максимальная оплата труда специалистов в этой одной сфере выросла чуть меньше — на 10 процентов, с 138 до 152,4 тысячи рублей.

Также значительно увеличилось (более чем в 5 раз) число вакансий для молодых специалистов без опыта работы во всех отраслях, а в энергетике — с двух до шести процентов. Самыми востребованными в энергетике стали строители (трехкратный рост спроса), а также производственный и рабочий персонал. Больше всего (почти в 10 раз) вырос спрос на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования.

Оно и понятно. Наша энергетическая отрасль вынужденно перестраивается, а экспортные потоки перенаправляются с Запада на другие направления и на внутренний рынок. Всё это в плюс: по итогу реформ система станет более мощной и более надёжной.

3. С производством сельхозтехники и тракторов у нас тоже всё в порядке (ссылка 1, ссылка 2):

Ростсельмаш восстановил выпуск зерноуборочных комбайнов после трудностей с закупкой зарубежных комплектующих. Об этом сообщил ТАСС со слов представителя Министерства промышленности и торговли России Марии Ёлкиной. Она сообщила, что на сегодняшний день на комбайновом заводе собирают около 20 штук зерноуборочных комбайнов в сутки.

Производство «Кировцев» выросло на треть. Петербургский тракторный завод 2022 году нарастил объемы производства почти на 33%, по итогам года будет выпущено более 4.3 тыс. тракторов. В прошлом году произвели 3.6 тысяч.

Заместитель директора по продажам предприятия Борис Филин рассказал ТАСС, что за последние четыре года компания инвестировала более 12 млрд рублей в переоснащение и техническую модернизацию производственных мощностей. Причем большая часть закупленного оборудования – отечественного производства.

Сами трактора имеют максимальную локализацию, в частности они оснащаются отечественными двигателями производства Тутаевского и Ярославского моторных заводов, мощностью от 250 до 420 лошадиных сил, и автоматизированными коробками передач собственного производства. Завод продает свою продукцию в 30 стран мира.

Повторюсь, если вам нужен дефицит — обратитесь к коммунистам. В капстране с дефицитом дела обстоят неважно. Санкции, шманцкии, неважно: заплатите на 20% дороже, и предприниматели достанут вам любой товар.