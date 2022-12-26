Скандалы: Один умер от приступа, второй выпал из окна

Депутат заксобрания Владимирской области Антов погиб в Индии через два дня после смерти товарища

65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов погиб во время отдыха в индийском штате Одиша. В местном российском генконсульстве рассказали, что мужчина выпал из окна. За два дня до смерти Антова еще один член его туристической группы скончался от сердечного приступа. Индийская полиция не видит криминала в обоих случаях.

Две смерти

О смерти Павла Антова сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер парламента Владимирской области Вячеслав Картухин.

«В результате трагических обстоятельств из жизни ушел наш коллега, успешный предприниматель, меценат Павел Генрихович Антов. От лица депутатов фракции «Единая Россия» выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Картухин.

Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил ТАСС, что за два дня до Антова умер его попутчик.

«Туристическая группа из четырех человек отдыхала в отеле в Раягаде. В минувший четверг скончался россиянин Владимир Б. По данным полиции, причиной этого стал сердечный приступ. В минувшую субботу из окна выпал второй россиянин, депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. Мы внимательно следим за расследованием и получаем всю информацию от полиции Одиши», — рассказал дипломат.

По его словам, генконсульство находится в постоянном контакте с родственниками умерших мужчин, а также с местными властями и полицией.

«Полиция пока не видит криминальной составляющей в этих трагических событиях», — отметил Идамкин.

По информации НТВ, дипломат также пообещал, что консульство окажет «всю возможную помощь родственникам этих россиян для оформления всех необходимых документов».

РБК сообщил со ссылкой на «Зебра ТВ», что умерший попутчик Антова — вероятно, 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов.

«Не мог поверить»

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев сообщил, что новость о смерти Антова его «потрясла». Он отметил, что «буквально на днях» поздравлял его с 65-летием — возрастом, «когда соединяются опыт и энергия, за плечами – большой багаж достижений, а впереди – новые планы и проекты, личные, профессиональные, общественные».

В комментарии Киселева, опубликованном на сайте законодательного собрания Владимирской области, говорится, что Антов «был человеком удивительной энергии и широты интересов». Председатель регионального заксобрания отметил, что погибший был «успешным предпринимателем» и «всегда стремился быть полезным людям».

Он добавил, что многие «совсем далекие и от бизнеса, и от политики» жители региона знают Антова как «одного из самых активных меценатов». Депутат помогал реализовывать «яркие культурные проекты, он помогал и адресно – тем, кому это было необходимо». Киселев подчеркнул, что парламентарий уделял благотворительности «значительную часть своей жизни, для него это было делом чести и совести».

Киселев отметил, что Антову «нельзя было навязать какое-то мнение – по любому вопросу он имел собственное», основанное на «голосе совести».

«Для Законодательного собрания, для всей Владимирской области уход из жизни Павла Генриховича Антова – тяжелая и невосполнимая утрата. Мои искренние соболезнования родным и близким», — заключил он.

Согласно данным, опубликованным на сайте заксобрания, Антов появился на свет в Воскресенске в Московской области, но жил и работал во Владимире с 1985 года.

«В 2000 году основал группу компаний «Владимирский стандарт» и за несколько лет превратил ее в одно из самых успешных и значимых производств Владимирской области», — говорится на сайте.

Также уточняется, что до своей смерти он был вице-президентом группы компаний «Владимирский стандарт». В регионе он известен как «меценат, общественный деятель, основатель художественного объединения «АртСоюзЗебра».

Кроме того, Антов поддерживал владимирскую живопись, детские творческие коллективы региона и детские дома.

В заксобрании области он был председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, а также входил в состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации. Член фракции «Единая Россия». У Антова остались жена и дочь.

Мария Шустрова

Оригинал материала: “Газета.ру”